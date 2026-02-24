Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2026 yılına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı. Buna göre, 2026 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,10 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 32,00 seviyesine gerilerken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesinde gerçekleşti.