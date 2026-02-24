Yapay zeka yatırımlarında rekor: Amazon 200 milyar dolarlık planını devreye alıyor

Amazon dün yaptığı açıklamada, Louisiana’da yeni veri merkezi kampüsleri ve yapay zeka ile bulut bilişimi destekleyecek altyapı için 12 milyar dolar harcamayı planladığını belirtti.

Kampüsler, Louisiana’nın kuzeybatısındaki Caddo ve Bossier bölgelerinde inşa edilecek. Amazon, veri merkezlerinde 540 tam zamanlı iş yaratmayı ve elektrikçiler, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknisyenleri ve güvenlik uzmanları gibi yaklaşık 1.700 farklı pozisyonda istihdam sağlamayı beklediğini belirtti.

CNBCE'de yer alan habere göre; Amazon, bu ayın başlarında bu yıl 200 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapmayı beklediğini açıkladı; bu rakam, 2026 yılı için toplamda yaklaşık 700 milyar dolarlık yatırım öngören diğer büyük ölçekli internet sağlayıcılarının hepsinden daha yüksek.

Diğer yandan Wall Street, Amazon’un sermaye harcama planlarına şüpheyle yaklaştı ve şirketin 5 Şubat’taki kazanç raporunun ardından hisseleri dokuz gün üst üste düşüş gösterdi . Bu düşüş, piyasa değerinden 450 milyar dolardan fazla bir kayba yol açtı. Amazon’un harcamalarının büyük kısmının, veri merkezleri, çipler ve ağ ekipmanları da dahil olmak üzere yapay zeka ile ilgili girişimlere yönelmesi bekleniyor. Teknoloji şirketleri, yapay zeka modelleri çalıştırmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için veri merkezi alanlarını genişletmek için yarışıyor.

Bazı tepkilere de yol açtı

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka veri merkezlerini hızla yaygınlaştırması, tesislerin bulunduğu yerel topluluklarda da bazı tepkilere yol açtı. Bölge sakinleri, veri merkezlerinin elektrik ve su kaynaklarını tüketebileceğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini savundu. Microsoft, geçen yıl Wisconsin’in kırsal kesimindeki planlanan bir lokasyondan, bölge sakinlerinin çevresel ve mali endişelerini dile getirmesinin ardından vazgeçmişti .

Amazon, kampüsle ilgili masrafların tamamını, yeni ve modernize edilmiş enerji altyapısıyla ilgili giderler de dahil olmak üzere, yerel elektrik şirketi Southwestern Electric Power Company ile birlikte karşıladığını belirtti. Ayrıca, elektrik talebini azaltmak amacıyla, mümkün olduğunca veri merkezlerini doğal hava ile soğutmayı hedefleyecektir.

Şirket, Louisiana’daki tesislerin yalnızca çevredeki bölgeden gelen fazla suyu kullanacağını, bu nedenle “yerel su kaynakları üzerinde herhangi bir baskı oluşmayacağını” belirtti. Amazon, tesisi desteklemek için kamu su altyapısına 400 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Amazon, proje için veri merkezi geliştiricisi Stack Infrastructure ile ortaklık kurduğunu açıkladı.