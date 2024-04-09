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Güneş tutulması sırasında ABD'de bu aramalar arttı

ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen "tam güneş tutulması" sırasında yaşanan göz ağrılarındaki artış, arama motoru istatistiklerine yansırken, bu, pek çok kişinin güvenlik önlemlerini göz ardı etmiş olabileceği gerçeğini de ortaya koydu.

09 Nisan 2024 | 18:25
Güneş tutulması sırasında ABD'de bu aramalar arttı

Meksika'nın Mazatlan kentinde yerel saatle 11.07'de başlayan güneş tutulması, ABD'nin kuzeydoğu yönüne ilerleyerek 17.16'da Kanada'da son buldu. Tam tutulma, 6 bin 437 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 44 milyon nüfusun yaşadığı Meksika, ABD ve Kanada toprakları üzerinde 186 kilometre genişliğinde bir rota izledi.

AA muhabirinin arama motorlarının istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ABD genelinde tutulma öncesinde, sırasında ve sonrasında göz ağrısıyla ilgili çevrimiçi aramalarda gözle görülür bir artış yaşandı.

ABD'de tam güneş tutulması rotasında bulunan yaklaşık 32 milyon kişiden gözlerinde rahatsızlık hissedenler internet arama motorlarında bu durumun sebebini araştırmaya başladı. Kelime aramalarının sıklığını gösteren Google Trends istatistiklerine göre, Google arama motorunda "My eyes hurt (Gözlerim ağrıyor)" ve "Why do my eyes heart? (Gözlerim neden ağrıyor?)" ifadelerinin aranma sıklığı, ABD'de kısmi tutulmanın başladığı saatlerde eşzamanlı olarak artmaya başladı.

Tam tutulmanın yaşandığı sıralarda "My eyes hurt" ifadesinin aranma sıklığında ciddi artış yaşanırken, tam tutulmanın birçok eyaletten maksimum görünürlüğe ulaştığı yerel saatle 14.30 ila 15.00'te en yüksek seviyeye ulaştı.

Tutulmanın sona ermesiyle düşüş gözlendi

Güneş tutulmasının sona ermesiyle ifadenin aranma sıklığı da yerel saatle 16.00'da ciddi oranda düşerken, ilerleyen saatlerde dalgalı seyretti.

Bu artışa katkıda bulunan ilk 5 eyalet ise New Hampshire, West Virginia, Arkansas, Indiana ve Rhode Island oldu. Bu durum, pek çok kişinin tutulmayı seyrederken güvenlik önlemlerini göz ardı etmiş olabileceğini ve sonuçlarını, ancak gözleri ağrımaya başladığında fark etmiş olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte benzer şikayetler ve arama sıklığındaki benzer artış, Ağustos 2017'de ABD'de görülen son tam güneş tutulmasında da gözlemlenmişti. AA

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