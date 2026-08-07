Avrupa’nın düşük maliyetli havayolu şirketi el değiştiriyor: Londra borsası bir devini daha kaybediyor

Londra borsasında işlem gören İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo Global Management tarafından yapılan 5,7 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşma, bir diğer ABD’li yatırım firması Castlelake’in 5,5 milyar sterlinlik teklifini geri çekmesinin ardından kesinleşti. BBC'de yer alan habere göre; easyJet’in kurucusu Sir Stelios Haji-Ioannou ve ailesi, ellerinde bulundurdukları yaklaşık %15’lik hisseyle teklifi desteklediklerini ve şirketteki yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği’nin havacılık düzenlemeleri gereği, AB üyesi olmayan kurumların Avrupalı havayollarında çoğunluk hissesine sahip olması engelleniyor. Bu kurala uyum sağlamak amacıyla Apollo’nun hisse oranı %49,9 ile sınırlandırılacak ve geri kalan yapı için bir AB Güven Fonu oluşturulacak.

Apollo yetkilileri, satın alma sonrasındaki ilk 12 ay boyunca işten çıkarma yapılmayacağını ve şirketin genel merkezleri ile marka adının korunacağını açıkladı.

Gerekli yasal onaylar ve hissedar onaylarının ardından devir işleminin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Anlaşmanın yasal onaylar ve hissedar oylaması sürecinin ardından tamamlanmasıyla birlikte easyJet borsadan tamamen çıkarak özel şirket statüsüne geçecek.

Londra borsasında son durum

Rakip şirket Castlelake'in yarıştan çekildiği haberi ilk anlarda yüzde 10'luk kısa süreli bir geri çekilmeye yol açsa da, Apollo'nun kesin teklifinin gelmesiyle hisse fiyatı hızla toparlandı. Satın alma teklifinin ardından JPMorgan gibi dev yatırım bankaları hisse notunu yükselterek hedef fiyatlarını Apollo'nun teklif seviyesi olan 715p'ye eşitledi.