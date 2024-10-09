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Havayolu şirketi uçaktaki 'R dereceli' film için özür diledi

Avusturalyalı Hava Yolu şirketi Qantas, Sidney-Tokyo uçuşu sırasında tüm ekranlarda R dereceli film oynatılmasının ardından özür diledi

09 Ekim 2024 | 12:51
Son Güncellenme: 09 Ekim 2024 | 13:06
Havayolu şirketi uçaktaki 'R dereceli' film için özür diledi

Şirketin açıklamasına geçen hafta Sidney'den Haneda'ya yapılan bir seyahatte uçak içi eğlence sisteminde teknik sorunlar yaşandı. Yolcular, bireysel olarak film seçemedi. Uçak personeli ise "birçok yolcunun talebi üzerine" tüm ekranlarda oynatılacak bir film seçti. Ancak seçilen film uçak yolculuğu için uygun değildi.

Qantas yaptığı açıklamada filmin adını vermese de CNN'in haberine göre yolcuların paylaştığı görüntülerden filmin "Daddio" olduğu ortaya çıktı. Dakota Johnson ve Sean Penn'in başrollerini paylaştığı 2023 yapımı film, ABD Sinema Filmleri Birliği tarafından "film genelinde küfür, cinsel içerik ve kısa süreli çıplaklık" nedeniyle R olarak derecelendirilmiş. Bu derecelendirme ABD'de bir filmin 17 yaş ve üstü için uygun olduğunu gösteriyor. Yolcuların iddiasına göre filmin değiştirilmesi ise neredeyse 1 saat sürmüş.

AİLE FİLMİNE GEÇİLDİ

Qantas, filmin yolculuk için uygun olmadığı anlaşılınca uçak personelinin filmi izlemek istemeyen müşteriler için ekranları ayarlamaya çalıştığını söyledi. Ancak bunun da mümkün olmadığı anlaşılınca yol değiştirilmiş. Qantas sözcüsü yaptığı açıklamada, "Film tüm uçuş boyunca oynatılmaya uygun değildi ve bu deneyim için müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz. Tüm ekranlar uçuşun geri kalanında aile dostu bir filme çevrildi, bu da bireysel film seçiminin mümkün olmadığı nadir durumlarda standart uygulamamızdır" dedi.

İLK FİLM NASIL SEÇİLDİ?

Qantas sözcüsü ilk filmin nasıl seçildiğini de incelediklerini belirtti. Air New Zealand ise sosyal medya platformu X'ten habere yanıt olarak, "Konu şu: Filmlerinizi seçmenize izin veriyoruz" ifadeleriyle göndermede bulundu.

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