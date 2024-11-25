İki ülkeye Schengen için yeşil ışık geldi

İki ülkenin Şengen'e tam üyeliğine Avusturya vetosu engel oluyordu. Avusturya iki ülkeye yönelik vetosunu da kaldırdı. Bu yılın başında Viyana yönetimi deniz ve hava sınırlarındaki pasaport kontrollerini kaldırmıştı. Anlaşmayla iç kara sınırlarındaki kontroller de kalkacak. Şengen'e tam üyelik kararı Romanya, Bulgaristan ve Avusturya içişleri bakanlarının Budapeşte'deki toplantısının ardından geldi. Bakanlar ortak anlaşma imzaladı. NTV'de yer alan habere göre, anlaşmayla sığınma talebi reddedilenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin hızlandırılması taahhüdü de yer alıyor. Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Şengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. 1 Ocak itibariyle kara sınırlarındaki kontrollerin tamamen kaldırılması bekleniyor.