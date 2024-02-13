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İngiliz bankalarının rezervleri arttı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz bankalarının merkez bankasında tuttuğu toplam rezervin 467 milyar sterline yükseldiğini belirtti.

13 Şubat 2024 | 09:04
İngiliz bankalarının rezervleri arttı

Loughborough Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Bailey, önde gelen büyük İngiliz bankalarının 2008 finans krizinden önce İngiltere Merkez Bankasında tuttuğu toplam rezervin sadece 10 milyar sterlin seviyesinde olduğunu söyledi.

Bailey, "Bugün bankaların, dikkate değer seviyedeki kısmı yüksek kaliteli likit varlıklardan oluşan toplam 467 milyar sterlinlik bir rezerve sahipler." ifadesini kullandı.

BoE Başkan Bailey, "Kriz öncesi rakamın finansal istikrar ihtiyaçlarını yeterince hesaba katmadığını söylemek doğru olur." dedi.

Bugünkü karşılık rezerv miktarının "parasal genişleme" (QE) adı verilen politikanın ürünü olarak oluşturulan rezervleri de içerdiğine işaret eden Bailey, konuşmasına şöyle devam etti:

"QE bir varlık takasıdır, Merkez Bankası daha az likit varlık satın alma karşılığında nakit rezervleri veya para sağlar. Böylece finansal sistemin likiditesini ve ekonomideki aktiviteyi destekleme kapasitesini artırıyoruz. Bu nedenle QE, para politikası amaçları doğrultusunda rezerv stokunu artırdı ancak bankaların rezerv tutmasının başka bir nedeninin, yani finansal istikrarın olduğunu hatırlamak önemlidir."

Bailey konuşmasında, İngiliz bankalarının son dört yılda yaşanan çalkantıları sağlıklı şekilde atlatarak ülkede finansal istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

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