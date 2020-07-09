İngiliz hükümeti, vatandaşların dışarı çıkıp harcama yapması için restoranda yiyecekleri yemeklerin yarısının faturasını ödemeyi planlıyor. Ama bu sadece yemeği kapsıyor, alkollü içkiyi değil. Bu inovatif tasarı, ekonomik büyümeyi harekete geçirmeyi ve hastane sektörünü desteklemeyi amaçlıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, pandemiden dolayı etkilenen işleri korumak ve işsizliğe destek olmak için 37,7 milyarlık mini bir bütçe ayırdıklarını belirtti. Bu ayrıca, 16-24 yaş arası genç işsizlik programını içeriyor.

“Dışarıda yemeye yardımcı olalım” tasarısı dahilinde ise ülkenin herhangi bir yerindeki restoranda kişi başı 10 sterline kadar her dışarıda yenen yemek, yüzde 50 indirimli olacak. İndirim, limitsiz olarak pazartesiden çarşamba gününe kadar tüm yemeklerde geçerli olacak. Ağustos ayında başlayacak olan indirim, alkollü içkiyi kapsamıyor.

Rishi Sunak, tasarıyla ilgili şu açıklamamayı yaptı:

“’Bu dönem özel. Bizim yaratıcı olmamız gerekiyor. Müşterileri tekrar restoranlara, kafelere ve pub’lara getirmek, bu alanda çalışan 1,8 milyon kişiyi korumak durumundayız. Bu kapsamda ağustos ayında ülkedeki her restoranda yemek indirimi yapacağız.”