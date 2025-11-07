ARA
  TOKİ KAHRAMANMARAŞ SOSYAL KONUT PROJESİ: Kahramanmaraş'ta nerede, hangi ilçelerde sosyal konut yapılacak?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Manisa’ya yapılacak sosyal konutların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. Kentte hangi ilçelerde kaç konutun hayata geçirileceği açıklanırken, başvuru ve süreç detayları yakından izleniyor.


500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde inşa edilecek konutların il ve ilçe bazındaki dağılımı netleşmeye başladı. Planlama sürecinde bölgelerin nüfus yoğunluğu, kira seviyeleri ve barınma ihtiyacı dikkate alınarak her il ve ilçede yapılacak konut sayısı belirleniyor. Projeye ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Kamuoyuyla paylaşılan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 adet konut yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Projeye başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre, 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Kuraların ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Teslimatlara da 2027 Mart itibarıyla başlanacağı duyuruldu.

KONTENJAN DETAYLARI NETLEŞTİ

Projeye kapsamında ayrılacak kontenjanlar da netleşti. Buna göre,

  • şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, 
  • engelli vatandaşlara yüzde 5, 
  • emekli vatandaşlara yüzde 20, 
  • 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 
  • 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak.

BAŞVURULARDA GELİR ŞARTI VAR MI?

İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması şartı aranacak.

 

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki iller için ödeme planları da açıklandı. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı var. Bu konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti de 11 bin 63 TL olacak.

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuruda bulunabilecek.

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
1KAHRAMANMARAŞMERKEZKAHRAMANMARAŞ MERKEZ (DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT) 4800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ4800
2KAHRAMANMARAŞAFŞİNKAHRAMANMARAŞ AFŞİN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ600
3KAHRAMANMARAŞANDIRINKAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50
4KAHRAMANMARAŞÇAĞLAYANCERİTKAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ30
5KAHRAMANMARAŞEKİNÖZÜKAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ35

DETAYLAR NETLEŞTİ
6KAHRAMANMARAŞELBİSTANKAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1500
7KAHRAMANMARAŞGÖKSUNKAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ180
8KAHRAMANMARAŞNURHAKKAHRAMANMARAŞ NURHAK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ250
9KAHRAMANMARAŞPAZARCIKKAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ400
10KAHRAMANMARAŞTÜRKOĞLUKAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ350
