  • Emlak
  • Emlak
  500 bin sosyal konut projesi: Manisa'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?

500 bin sosyal konut projesi: Manisa'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konutun il ve ilçe bazındaki dağılımı açıklandı. Manisa’da hangi ilçelere kaç konut inşa edileceği de netleşirken, projeye ilişkin detaylar takip ediliyor.


Son Güncellenme:
500 bin sosyal konut projesi: Manisa'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılacak konutların il ve ilçe bazındaki dağılımı şekilleniyor. Planlama sürecinde her bölgenin nüfus yoğunluğu, kira seviyeleri ve barınma ihtiyacı dikkate alınırken, buna göre hangi il ve ilçede kaç konutun hayata geçirileceği belirleniyor. Projeye ilişkin detaylar adım adım netleşiyor.

1 MANİSA'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

MANİSA'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Proje kapsamında Manisa'da 7 bin 469 adet konut yapılması planlanıyor.

2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Projeye başvuru tarihleri de belli oldu. Buna göre, 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Kuraların ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Teslimatlara da 2027 Mart itibarıyla başlanacak.

3 KONTENJAN DETAYLARI NETLEŞTİ

KONTENJAN DETAYLARI NETLEŞTİ

Projeye kapsamında ayrılacak kontenjanlar da netleşti. Açıklanan bilgilere göre, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak.

 

4 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

Projeye başvuracaklar için İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması şartı aranacak.

5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İstanbul dışındaki iller için ödeme planları da açıklandı. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı var. Bu konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuruda bulunabilecek.

8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK?

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

9 MANİSA'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

MANİSA'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
1MANİSAMERKEZMANİSA MERKEZ (ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 3500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ3500
2MANİSAAKHİSARMANİSA AKHİSAR 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1000
3MANİSAALAŞEHİRMANİSA ALAŞEHİR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200
4MANİSADEMİRCİMANİSA DEMİRCİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200

10 DETAYLAR BELLİ OLUYOR

DETAYLAR BELLİ OLUYOR
5MANİSAGÖLMARMARAMANİSA GÖLMARMARA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ110
6MANİSAGÖRDESMANİSA GÖRDES 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
7MANİSAKIRKAĞAÇMANİSA KIRKAĞAÇ 49/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ49
8MANİSAKULAMANİSA KULA 350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ350
9MANİSASALİHLİMANİSA SALİHLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500
10MANİSASARUHANLIMANİSA SARUHANLI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ350
11MANİSASELENDİMANİSA SELENDİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
12MANİSASOMAMANİSA SOMA 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ250
13MANİSATURGUTLUMANİSA TURGUTLU 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ750
Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
