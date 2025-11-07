Diyarbakır'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)

Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilini kapsayan ve toplam 500 bin konut hedefleyen dev sosyal konut projesinin detayları netleşmeye devam ediyor. Konut sayıları belirlenirken illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınıyor.
1 DİYARBAKIR'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyeti'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır'da toplam 12.165 sosyal konut inşa edilmesi planlanmaktadır.
2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Projeye başvurular 10 Kasım 2025 ile 17 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kura çekilişlerinin 29 Aralık 2025'te başlayıp 27 Şubat 2026'ya kadar sürmesi planlanmaktadır. Teslimatların başlangıcı ise Mart 2027 olarak öngörülmektedir.
3 KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN VERİLDİ?
Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldığı duyuruldu.
4 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI VAR MI?
İstanbul için başvuru yapacak hanelerin aylık net gelirinin 145.000 TL'yi geçmemesi gerekmektedir. Diğer illerde ise bu sınır 127.000 TL'dir.
5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
İstanbul dışındaki iller için ödeme planları da belli oldu. Buna göre,İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da ise 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
7 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.