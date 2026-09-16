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  • "İran'a karşı tarihin en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını yürütüyoruz"

"İran'a karşı tarihin en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını yürütüyoruz"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürüttüğünü ileri sürdü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İran'a karşı tarihin en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını yürütüyoruz"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Demokratların sorularını yanıtlayan Bessent, yapay zeka ve İran gündemini değerlendirdi.

Bessent, teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki faaliyetlerinden sorumlu tutulmasının, güvenliği garanti altına almanın en iyi yolu olduğunu belirterek "(Teknoloji şirketleri) Hepsi (yapay zekada) yavaşlamak istediğini söylüyor ancak sorumluluktan muaf tutulmak da istiyor." diye konuştu.

Pekin yönetiminin İran'la ekonomik ilişkileri kesmesi için Çinli yetkililerle "harika özel görüşmeler" yaptığını savunan Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile hafta sonu ek görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Bessent, ABD ekonomisinin sahip olduğu "gücün" İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürütmesine olanak sağladığını savunarak "Başkan Donald Trump liderliğinde ABD, İran tehdidiyle baş etmiyor, onu bitiriyor." ifadesini kullandı.

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