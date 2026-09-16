Şirketler yan hakları ailelere açıyor

Sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerindeki maliyet artışı yan hakların ekonomik değerini yükseltirken, çalışanlar artık daha fazla esneklik ve seçim hakkı talep ediyor. Özellikle genç kuşaklar, yan hakları şirketin çalışanına yaklaşımını gösteren bir kurum politikası olarak değerlendiriyor. Mental sağlık izni ya da evcil hayvan bakımı için izin gibi geçmişte gündeme gelmeyen uygulamaların bugün beklentiler arasında yer alması da bu değişimi gösteriyor.

Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından

Şirketler açısından ise çalışan sağlığı, tükenmişlik ve iş-yaşam dengesinin verimlilik ve iş gücü kaybıyla bağlantısı daha görünür hale gelmiş durumda. Bu nedenle yan haklar, destekleyici bir uygulamadan insan kaynağı risklerini yönetmeye yarayan stratejik bir araca dönüştü.

Bütünsel bakış geliyor

Trendleri yakından takip eden şirketler, son dönemde çalışanlarına sundukları destekleri eş ve çocukları da kapsayacak şekilde genişleterek uzman desteğinden sağlıklı yaşam içeriklerine kadar farklı uygulamaları ailelerin kullanımına açmaya başladı. Bu durumu küresel araştırmalar da ortaya koyuyor. Global danışmanlık şirketi WTW’nin 100’den fazla ülkede 5 bin 538 kuruluşla gerçekleştirdiği ve 24 milyondan fazla çalışanı temsil eden ‘2025 Yan Haklar Trendleri’ araştırmasına göre şirketlerin yüzde 20’si aile desteğini üç yıl içinde geliştirmeyi veya iyileştirmeyi hedefliyor. Bu değişimi yakından takip eden isimlerden biri olan kurumsal esenlik çözümü Wellbees’in CEO’su Melis Abacıoğlu, artık çalışanın yaşamını bir bütün olarak ele alma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çalışanların yaşadığı stresin, kaygının ya da ilişki sorunlarının mesai başladığında geride kalmadığına dikkat çeken Abacıoğlu, “Hayata dair kararlarımız her ne kadar bireysel görünse de günlük yaşamda bunların çoğunu ailelerimizle birlikte uyguluyoruz. Yakın çevrenin etkisini psikolojik esenlikte de görüyoruz. Wellbees’in 2025 verilerine göre psikolojik destek başvurularında evlilik ve ilişkiler yüzde 19,8 ile ilk sırada yer alırken ebeveyn-çocuk ilişkileri de başvuru nedenleri arasında bulunuyor. Bu nedenle şirketler aile esenliğini de gündeme alıyor” diyor.

Esenlikte standartlar belirlendi

Türkiye’de esenlik alanında kamu tarafında da önemli bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe girdi. Yönetmelikle esenlik merkezleri ve ünitelerinde sunulacak hizmetlerin çerçevesi belirlenirken beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik destek ve uyku sağlığı gibi alanlar da bu kapsamda ele alındı. Bir yanda şirketlerin çalışanlarının yanı sıra ailelerini de kapsayan uygulamalar geliştirirken diğer yanda kamunun da sağlıklı yaşamı ve iyi olma halini destekleyen hizmetleri belirli standartlara kavuşturduğunu söyleyen Abacıoğlu, “Bu iki gelişme, esenliğin Türkiye’de hem çalışma hayatında hem de günlük yaşamda daha fazla yer bulduğuna işaret ediyor. Biz de 100’ü aşkın ülkede hizmet veren bir şirket olarak aile esenliğinin ülkemizde ve yurt dışında giderek daha fazla önem kazandığını ve yan haklar arasına girdiğini gözlemliyoruz” diye konuşuyor.

Şirketlerin sunduğu aile destekleri