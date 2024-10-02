CNN'in haberine göre İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgesel tırmanıştan sorumlu olduğunu ve Tahran'ın kendini savunmak için hareket ettiğini söyledi. Mohajerani, İran'ın Haniye suikastının ardından halkından gelen karşılık verme taleplerine rağmen “kendini tuttuğunu” çünkü “Gazze'de barışı istediğini” söyledi. Sözcü, İsrail'in “bu atmosferi körüklediğini” söyledi ancak “bir karış toprağımızın ya da İran'ın onurunun lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

