ARA
DOLAR
43,99
0,09%
DOLAR
EURO
51,06
-0,28%
EURO
ALTIN
7274,22
-1,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek artışları sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici süreyle yeniden uygulamaya alındı. Bu adımla, maliyet kaynaklı fiyat artışlarının pompaya doğrudan yansımasının önüne geçilecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.

Petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si indirilecek

Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.

Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.

Ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.

İlgili Haberler
Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi: Eşel mobil sistemi nedir, nasıl uygulanacak?
Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi: Eşel mobil sistemi nedir, nasıl uygulanacak?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL