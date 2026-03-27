İran Devrim Muhafızları açıkladı: "Hürmüz Boğazı kapalı, her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusundan Hürmüz Boğazına ilişkin uyarı niteliğinde açıklama geldi. Açıklamada, "Bu sabah ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından farklı uyruklu 3 konteyner gemisi, gemiler için belirlenen koridora doğru ilerlemeye çalıştı, ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri döndü" ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve boğazdan geçiş yapan türlü geminin sert karşılık bulacağı vurgulandı. Açıklamada, "Siyonist-Amerikanların, müttefiklerinin ve destekçilerinin menşe limanlarından herhangi bir varış noktasına ve herhangi bir koridordan herhangi bir geminin hareketi yasaktır" denildi.

"ABD-İsrail'in saldırılarına katılmayan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir" açıklaması yapılmıştı

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden geçtiğimiz çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail haricindeki ülkelerin, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik düzenlemelerine uymaları şartıyla yetkili İran makamlarıyla koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabileceği duyurulmuştu.