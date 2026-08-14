Spor tarihinin en büyük anlaşması: Efsanevi NBA kulübü 12,5 milyar dolara satıldı! Yeni patronları kim oldu?

CNN ve ESPN'in haberlerine göre; eski Disney CEO'su Bob Iger ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın kardeşi olan Josh Kushner, NBA kulübü Los Angeles Lakers'ı rekor bir bedelle 12,5 milyar dolara satın alıyor.

Gerçekleşen dev satış, küresel ölçekte bir profesyonel spor kulübü için bugüne kadar ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, daha önce NFL ekibi Seattle Seahawks’ın 9,6 milyar dolarlık ve Lakers’ın bir önceki dönemdeki 10 milyar dolarlık rekor satış değerlemelerini geride bıraktı.

Söz konusu satış, NBA’in milyarder Mark Walter’ı yine Los Angeles Lakers kulübünü çoğunluk hisse sahibi olarak onaylamasından bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti. İlk olarak ESPN tarafından duyurulan anlaşma, Çarşamba günü Iger ve Kushner tarafından yapılan ortak açıklamayla doğrulandı.

"Hayat boyu NBA hayranları olduk"

Iger ve Kushner yaptıkları açıklamada, "Hayat boyu NBA hayranları olarak, dünyanın en ikonik spor kulüplerinden biri olan Los Angeles Lakers'ın yönetimini üstlenme fırsatı bulduğumuz için derin bir onur duyuyoruz. Uzun vadeli taahhüdümüz; bu temel üzerine inşa etmek, en üst seviyede rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Hatırlatalım, anlaşmanın tamamlanması için halen NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor.

Satış süreci hızla gelişti

CNN’e konuşan kaynak, satışın son birkaç gün içinde Kushner ve Iger’ın Lakers yönetimine bir teklifle başvurmasıyla çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Toplam 17 şampiyonluğu bulunan Lakers, NBA tarihinin en başarılı takımlarından biri konumunda yer alıyor. Kulüp, en son 2019-2020 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

Guggenheim Investments şirketinin sahibi olan ve aynı zamanda beyzbol takımı Los Angeles Dodgers’ın da kulüp başkanlığını yürüten Mark Walter, Lakers'ın çoğunluk hissesini yaklaşık bir yıl önce duyurulan bir anlaşmayla satın almıştı. Takımın toplam değerini 10 milyar dolar olarak belirleyen bu anlaşmada Walter, hisselerin tamamını almamış ancak geçen Ekim ayından bu yana kulübün yönetimini üstlenmişti.

Walter, ESPN’e yaptığı açıklamada, "Los Angeles Lakers’a sahip olmak hayatımın en büyük onurlarından biriydi; olağanüstü bir yatırımdı ancak yanımda götüreceğim şey bu topluluk, taraftarlar ve bu takıma ailesi gibi davranan bir şehir olacak" dedi.