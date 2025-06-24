İran'ın füze saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama

El Ensari açıklamada "Katar Devleti, İran Devrim Muhafızları tarafından Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu saldırıyı, Katar Devleti'nin egemenliğine, hava sahasına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na açık bir ihlal olarak değerlendirmekteyiz. Katar, bu saldırının doğası ve ölçeğiyle orantılı bir şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu uluslararası hukuk çerçevesinde teyit etmektedir" dedi.

El Ensari, Katar, hava savunma sistemlerinin saldırıyı başarılı bir şekilde püskürttüğünü ve İran füzelerini engellediğini belirtti. Ensari tüm askeri eylemlerin durdurulması ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı. Ensari, "Üs, bölgedeki gerginlikler nedeniyle daha önce güvenlik ve tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Üsdeki personelin, Katar Silahlı Kuvvetleri üyeleri, dost kuvvetler ve diğerlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Saldırıdan dolayı herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını teyit etmekteyiz" dedi.

İRAN: SALDIRI KATAR'I DEĞİL ABD'Yİ HEDEF ALDI

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ise bir açıklama yaparak, İran’ın “Katar’daki ABD hava üssünü” “yok ettiğini” ancak bu saldırının “Katar’a ya da halkına hiçbir tehlike oluşturmadığını” ve İran’ın Katar ile “sıcak ve tarihi ilişkilerini sürdürme ve devam ettirme konusunda kararlı olduğunu” belirtti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklama, İran devlet medyasına göre, “kullanılan füze sayısının, ABD’nin üç İran nükleer sitesine attığı bombalarla aynı sayıda olduğunu” söylüyor.