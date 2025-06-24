ARA
DOLAR
39,68
0,16%
DOLAR
EURO
46,01
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4282,60
-0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
9141,31
-0,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İran'ın füze saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama

İran'ın füze saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama

İran'ın, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari x hesabından açıklama yaptı.

23 Haziran 2025 | 20:46
Son Güncellenme: 23 Haziran 2025 | 21:06
İran'ın füze saldırısı sonrası Katar'dan ilk açıklama

El Ensari açıklamada "Katar Devleti, İran Devrim Muhafızları tarafından Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu saldırıyı, Katar Devleti'nin egemenliğine, hava sahasına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na açık bir ihlal olarak değerlendirmekteyiz. Katar, bu saldırının doğası ve ölçeğiyle orantılı bir şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu uluslararası hukuk çerçevesinde teyit etmektedir" dedi.

El Ensari, Katar, hava savunma sistemlerinin saldırıyı başarılı bir şekilde püskürttüğünü ve İran füzelerini engellediğini belirtti. Ensari tüm askeri eylemlerin durdurulması ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı. Ensari, "Üs, bölgedeki gerginlikler nedeniyle daha önce güvenlik ve tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Üsdeki personelin, Katar Silahlı Kuvvetleri üyeleri, dost kuvvetler ve diğerlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Saldırıdan dolayı herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını teyit etmekteyiz" dedi.

İRAN: SALDIRI KATAR'I DEĞİL ABD'Yİ HEDEF ALDI

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ise bir açıklama yaparak, İran’ın “Katar’daki ABD hava üssünü“yok ettiğini” ancak bu saldırının “Katar’a ya da halkına hiçbir tehlike oluşturmadığını” ve İran’ın Katar ile “sıcak ve tarihi ilişkilerini sürdürme ve devam ettirme konusunda kararlı olduğunu” belirtti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklama, İran devlet medyasına göre, “kullanılan füze sayısının, ABD’nin üç İran nükleer sitesine attığı bombalarla aynı sayıda olduğunu” söylüyor.

 

İlgili Haberler
İran’ın ABD üssüne saldırısı sonrası petrol fiyatları düştü
İran’ın ABD üssüne saldırısı sonrası petrol fiyatları düştü
İran'dan misilleme: Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı
İran'dan misilleme: Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı
0
  • ALTIN GRAM - TL 4282,6 -0,2%
  • ALTIN ONS 3356,82 -0,37%
  • BIST 100 9141,31 -0,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,849 -0,207%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37312 -0,02621%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,029%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6795 0,1621%
  • EURO/DOLAR 1,1596 0,1546%
  • EURO/TURK LIRASI 46,0081 0,3078%
  • STERLIN/DOLAR 1,35389 0,09574%
Borsa Haberleri
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL