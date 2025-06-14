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İsrail-İran l Patlama seslerinin ardından son durum ne?

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sürerken İran da İsrail'e karşı dün gece balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. İran, operasyona Sadık Vaat 3 adını verdi. İşte İsrail-İran geriliminden yansıyan son dakika haberleri

13 Haziran 2025 | 22:07
Son Güncellenme: 14 Haziran 2025 | 08:23
İsrail-İran l Patlama seslerinin ardından son durum ne?

İsrail, İran'a yönelik başlattığı saldırılara 'Yükselen Aslan' adını vermiş, İran'ın üst düzey komutanları, nükleer bilim insanları ve tesislerini hedef almıştı. İran'dan dün akşam misilleme geldi. İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi. İran operasyona Sadık Vaat 3 adını verdi. İşte son bilgiler: 

 

 

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  • İsrail'in cuma günü sabah saatlerinde İran'ın nükleer ve askeri hedeflerine düzenlediği saldırının ardından Orta çatışma tırmanırken gece yarısı Tahran ve Tel Aviv'de daha fazla patlama yaşandı.
  • İran, üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere İsrail saldırılarında en az 78 kişinin öldüğünü ve çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişinin yaralandığını bildirdi. AA'nın haberine göre İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.
  • İran, İsrail saldırısına "ezici bir yanıt" vereceğine yemin ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "daha fazlasının yolda olduğunu" söyledi. Üst düzey bir İranlı yetkili CNN'e, Tahran'ın İsrail'i savunmaya çalışan herhangi bir ülkenin bölgesel üslerini hedef alacağını söyledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu İran'daki hedeflere yönelik hava saldırılarının sürdüğünü bildirdi. Açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'daki tehditleri ortadan kaldırmak için hedefleri vurmaya devam ettiği" bildirildi. 

2 İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu. İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi. AA'nın haberine göre İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre de İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

3 İRAN OPERASYONA SADIK VAAT 3 ADINI VERDİ

İRAN OPERASYONA SADIK VAAT 3 ADINI VERDİ

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verileceği kaydedildi. 

4 İran, en az 2 İsrail uçağını düşürdüğünü iddia ediyor

İran, en az 2 İsrail uçağını düşürdüğünü iddia ediyor

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, en az iki İsrail savaş uçağının İran hava sahasında düşürüldüğünü iddia etti. 
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