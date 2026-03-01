İran-İsrail savaşı son durum: İran, ABD üslerine ve İsrail'e yeni saldırılar düzenledi

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6. duyuru metnini yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 6. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail ve ABD üslerinde "siren seslerinin susmasına izin verilmeyeceği, art arda ve caydırıcı farklı ve sert bir intikam adımının hayata geçirileceği" ifade edildi.

Öte yandan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi.

İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'in "öldüğünü" belirtti



ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacak



Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız, bedelini ödeyeceksiniz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Hamaney'in öldürülmesinin ardından görüntülü taziye mesajı yayımladı.

Kalibaf, "Trump, Netanyahu ve tüm işbirlikçileri ile bu iki kirli katilin unsurlarına söylüyorum: Kırmızı çizgimizi aştınız ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu, bizim için sadece varoluşsal bir savaş değil aynı zamanda bastırılmış bir öfkedir ki nihai intikam zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını dile getiren İran Meclis Başkanı, önceden Hamaney'in muhtemel ölümü sonrası için planlama yapıldığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD'ye misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu

Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Trump'tan, İran'ın misilleme açıklamasına "Daha önce görülmemiş bir güçle vururuz" yanıtı



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ve Devrim Muhafızları Komutanı Pakpur'un öldüğü açıklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani: İran'ı parçalamak isteyenlere müsamaha gösterilmeyecek

İran devlet televizyonuna konuşan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülke lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD-İsrail saldırılarını değerlendirdi.

"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." diyen Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti.

Laricani, "İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran’ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi’nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan İran Savunma Bakanı ve DMO Komutanının öldüğü iddiası



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik sisteminin üst düzey liderlerinin toplandığı iki yerin tespit edilmesinin ardından "sürpriz" bir saldırı düzenlendiği ileri sürülmüştü.

Üst düzey komutanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakpur, Şemhani, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin fotoğrafları paylaşılarak saldırılarda hayatlarını kaybettikleri iddiasına yer verilmişti.

İsrail ordusu, İran'a yeni saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu öne sürdü

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hava saldırılarında ülkenin orta kesimindeki bazı hava savunma sistemleri ile füze fırlatma rampalarının hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, Kum kentinde hedef alındığı belirtilen füze rampasından, yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyabilen "H-1" Gadr füzelerinin ateşlenebildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca, söz konusu saldırıların bazılarının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir misilleme saldırısı daha başlattığını duyurdu



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.

İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzey, orta kesimleri ile Kudüs kentinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusu, İran'a yeni saldırı düzenlediğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin batı ve orta kesimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 30 askeri hedefin vurulduğu iddia edildi.

Vurulan yerler arasında füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri karargahların bulunduğu ileri sürüldü.

Ordu, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı



Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail basınına konuşan olay yerindeki sağlık ekipleri, füze saldırısında yaralanan 40'lı yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları: "Sadık Vaat 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgası gelişmiş füzelerle sürdürülmektedir

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD’ye karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail ve ABD’ye karşı yürütülen “Sadık Vaat 4” operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının, “Sadık Vaat 3”e kıyasla daha gelişmiş füzelerle ve daha yıkıcı şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Hayfa kentindeki deniz üssü ile savaş gemilerinin bulunduğu limanın hedef alındığını duyurdu.

Bildiride ayrıca İsrail’deki Ramat David Hava Üssü ve Aşdod kentinde yer alan askeri sanayi bölgesi ile İsrail’e ait Savunma Bakanlığının da hedeflendiği bilgisi yer aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, savaşın kapsamını genişletmeye hazır olduğunu ve İsrail ile ABD’ye ait sabit veya seyyar hedeflerin İran füzeleri ile vurulabileceğini belirtti.

Ayrıca bildiride, sonraki saldırıların daha da yıkıcı olacağı uyarısı yer aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu: "Gerçek Vaat 4" operasyonunun beşinci dalgasında ABD deniz ve üs hedefleri vuruldu

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Hint Okyanusu’nda ABD gemilerine mühimmat taşıdığı belirtilen MSP gemisi, Cebel Ali açıklarında 4 İHA ile vuruldu, ağır hasar alarak devre dışı kaldı. Abdullah el-Mübarek bölgesindeki ABD deniz üssü, 4 balistik füze ve 12 İHA ile hedef alındı ve çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti. Hint Okyanusu’nda yakıt ikmali görevi yaptığı belirtilen MST sınıfı ABD destek gemisi, İran’ın “Gadr-380” füzeleriyle vuruldu.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin operasyonlarının devam edeceği ve ABD güçlerine karşı saldırıların süreceği belirtildi.

İran'dan fırlatılan füze Batı Şeria'nın Kalkiliya kentine düştü



İran'dan fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde düştüğü bildirildi.

Füze, Kalkiliya'nın güneyindeki Siniriya beldesi yakınlarında, İsrail'in ayrım (utanç) duvarı civarındaki boş bir alanda patladı.

Patlama sonucu bulunduğu bölgede maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Patlamanın, İsrail'e ait bir önleme füzesi mi yoksa İran tarafından fırlatılan bir füze mi olduğu henüz belirlenemedi.

Öte yandan İran füzelerinin İsrail'i hedef alan saldırıları ve önleme girişimleri nedeniyle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Dubai'deki Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktı



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümetinin Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Dubai'deki Cebel Ali Limanı'nda yangın çıktı



Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma operasyonları sırasında düşen enkazın limandaki bir rıhtımda yangına yol açtığı, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Açıklamada, Dubai Sivil Savunma ekiplerinin yangına derhal müdahale ettiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İran saldırıları sırasında Dubai Havalimanı'nda yaşanan bir "olayda" 4 kişi yaralandı



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümetinin Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai Havalimanları İdaresinin havalimanında bir olay yaşandığını doğruladığı belirtildi.

Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edilerek, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Olayın mahiyetine ilişkin ayrıntı verilmezken, Arap basınında ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, İran füze saldırısının ardından havalimanındaki bir binada hasar oluştuğu görüldü.

Öte yandan BAE, dün erken saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinin, özellikle başkent Abu Dabi'nin İran saldırılarına hedef olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Dubai'de patlama sesi duyuldu



AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Dubai'de en az bir patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

BAE resmi makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Abu Dabi Havalimanları Şirketi: Zayed Uluslararası Havalimanı'ndaki olayda 1 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi Hükümetine bağlı Havalimanları Şirketi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Zayed Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olayda 1 Asyalı vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

BAE: İran'dan fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA'ya müdahale edildi



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "BAE Hava Kuvvetleri, İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA'yı başarılı bir şekilde engelledi." ifadesi kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin "yüksek hazırlık seviyesinin ve çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyetine" dikkat çekilen açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana İran'dan fırlatılan 137 balistik füzenin 132'sinin imha edildiği, 5'inin de denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, İran'dan gönderilen 209 İHA'dan 195'inin engellendiği, 14'ünün ise maddi hasara yol açtığı kaydedilerek, füze ve İHA'ların engellenmesi sırasında ülkenin çeşitli bölgelerine şarapnellerin düştüğü, sivil noktalara isabet ettiği ve küçük çaplı hasara yol açtığı ifade edildi.

İran saldırılarının en sert şekilde kınandığı açıklamada, saldırıların "tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden, istikrarı baltalayan korkakça bir eylem olduğu" belirtildi.

Saldırıların, BAE'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna dikkati çekildi.

Bahreyn, İran'ın düzenlediği başka saldırılara karşı koyduklarını açıkladı



Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen yeni "düşmanca saldırıları" başarıyla püskürttüğünü duyurdu.

"Durumun tamamen güvenli olduğu ve kontrol altında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, "Bu hain saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı" ifadeleri kullanıldı.

"Bahreyn hava sahasının, uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğindeki bu gerekçesiz saldırılara karşı geçici bir ihtiyati tedbir olarak kapalı tutulmaya devam edildiği" aktarılan açıklamada, Bahreyn'in egemenliğini ve güvenliğini savunmak amacıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı hükümleri uyarınca gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi



Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yetkililerin, olay yerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığı kaydedildi.

Bahreyn Uluslararası Havalimanı, ülkenin ikinci büyük kenti el-Muharrek'te bulunuyor.

Katar ve Kuveyt, İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduklarını duyurdu



Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, başkent Doha üzerinde füze saldırılarının engellendiği belirtildi.

Füze saldırılarına müdahale edilmesi sonucu şiddetli patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı saldırısının engellendiği vurgulandı.

Hava savunma sistemlerinin İHA'ya başarılı bir şekilde müdahale ettiği bildirilen açıklamada, Kuveyt Hava Kuvvetlerinin saldırılara karşı hazır ve ordunun diğer birimleriyle koordineli olduğu ifade edildi.

Katar: Saldırılarda 65 balistik füze ve 12 İHA durduruldu, 8 kişi yaralandı



Katar İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katar Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatıldığı belirtilen 65 balistik füze ve 12 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ve tehditlerin büyük bölümünün engellendiğini bildirdi.

Saldırıların yoğunluğu ve farklı yönlerden gerçekleşmesine rağmen hava savunma sistemlerinin yüksek etkinlik gösterdiğini belirten bakanlık, iki balistik füzenin ABD'ye ait El-Udeyd askeri üssüne isabet ettiğini, bir İHA'nın ise erken uyarı radarlarından birini hedef aldığını açıkladı.

Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı, ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayan yabancılar ve ziyaretçilere çağrıda bulunarak, sakin olunması, güvenlik makamlarınca yayımlanan talimatlara uyulması ve asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ise şarapnel düşmesine ilişkin 114 ihbar aldıklarını ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığından yetkililer, kamu düzeni ve kritik tesislerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdüğünü, vatandaşların yalnızca resmi makamların bilgilendirmelerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın saldırısını, Katar'ın ulusal egemenliğine açık bir ihlal, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan saldırı olarak niteledi.

Açıklamada, saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtildi.

Katar'ın diyalog çağrısı yapan ilk ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar topraklarının birçok kez hedef alınmasının "iyi komşuluk" ilkeleriyle bağdaşmadığı ve hiçbir gerekçe veya mazeretin de kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca, yeniden hedef alınmanın iki ülke ilişkilerinin üzerine kurulduğu anlayış temelini zedelediğini belirterek, saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Katar, İran Büyükelçisi Abadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı



Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Katar'a düzenlediği saldırıların şiddetle protesto edildiği, bundan ciddi rahatsızlık duyulduğu ve saldırıların kesin bir dille reddedildiği İranlı Büyükelçiye bildirildi.

Açıklamada, İran'ın saldırılarının Katar'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nı da ihlal ettiği kaydedildi.

Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Büyükelçi Ali Salih Abadi'ye Katar'ın hedef alınmasının sorumsuzca bir eylem olduğunu ve iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve komşuluk ilkesine tamamen aykırı olduğunu aktardı.

Huleyfi, "Katar'ın sükunetin sağlanması adına diplomatik çözümleri desteklemek için büyük çaba gösterdiği göz önüne alındığında bu tür sorumsuz davranışların devam etmesi, ikili ilişkiler için kaçınılmaz ciddi sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı.

İran saldırılarının Katar'da sivilleri tehlikeye attığı ve yerleşim yerlerine zarar verdiğini belirten Huleyfi, bölgede güvenlik ve barışı doğrudan tehdit eden askeri operasyonları durdurmak ve anlaşmazlıkların çözümü için acil diyalog ve diplomatik kanallara dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katar, yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı



Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik ve sivil savunma birimlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde onaylı acil durum planlarını derhal uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Sahadan gelen ihbarlar ve ilk tespitlere göre 8 yeni yaralanma kaydedildiği, böylece saldırıların başlangıcından bu yana ülkedeki toplam yaralı sayısının 16'ya yükseldiği aktarıldı. Ayrıca farklı bölgelerde sınırlı maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Alınan tedbirlerin kamu güvenliğinin korunması, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve her türlü acil duruma karşı hazırlık seviyesinin artırılmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, erken uyarı ve alarm sistemlerinin yalnızca kamu güvenliğini korumak amacıyla ilave önleyici tedbirlerin alınmasını gerektiren durumlarda devreye sokulduğu vurgulandı.

Vatandaş ve sakinlere resmi talimatlara derhal uymaları, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bu tür durumları 999 acil hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Ambulans, sivil savunma ve güvenlik ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için olay yerlerine gidilmemesi istendi.

Bakanlık ayrıca bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınması, söylenti ve asılsız haberlerin yayılmaması ve olaylara ilişkin görüntü ya da fotoğraf paylaşılmaması gerektiğini belirterek, aksi durumların hukuki sorumluluk doğurabileceği uyarısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre tam hazırlık halinde görev yaptığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Ürdün: Ülke genelinde 73 cisim ve füze parçası düşme olayı tespit edildi



Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve polis ekiplerinin dün sabahtan bu yana 73 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Olayların Amman, Zarka, Madaba, Batı Balka, Ceaş, İrbid, Akabe ve Orta Badiye bölgelerinde meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, düşen cisim ve şarapnel parçalarının can kaybına yol açmadığı, yalnızca maddi hasara neden olduğu kaydedildi.

Müdürlük, halkı resmi makamların yayımladığı talimatlara uymaya ve herhangi bir şüpheli cismi bildirmek için acil çağrı numarasını aramaya çağırdı.

Şüpheli nesnelere hiçbir koşulda yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Ürdün ordusu, dün, ülkeyi hedef aldığını iddia ettiği 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD üssünden dumanların yükseldiği bildirildi



Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, Erbil'deki patlamaların üssün çevresini sarstığı ve dumanın üs içerisindeki askeri tesisleri hedef alan doğrudan bir hava saldırısından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Söz konusu gelişmenin "Seraya Evliya ed-Dem" adlı Iraklı Şii grubun bölgede ABD'ye ait askeri tesisleri hedef alan bir kamikaze dronu saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini duyurmasının ardından yaşandığı aktarıldı.

Saldırı sonrası Erbil semalarında "uluslararası koalisyona" ait helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun faaliyet gösterdiği gözlendi.

Güvenlik güçleri ise üssün çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Koalisyon yetkililerinden, maddi hasarın boyutu ya da ABD askerleri arasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu: İran ile müzakereler bir aldatma ve zaman kazanma taktiğiydi



İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyon tarihini haftalar öncesinden belirledi.

Kaynaklar, İsrail güvenlik kabinesinin bu sabah operasyonun amacını, "Tahran yönetimine ciddi zarar vermek" şeklinde onayladığını aktardı.

Aynı kaynaklara göre ilk saldırı, "yüksek istihbarat hassasiyeti gerektiren" bir operasyon kapsamında İran liderliğini hedef aldı.

Haberde, İsrail değerlendirmelerine göre İran'ın siyasi ve güvenlik kurumlarından çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldüğü veya yaralandığı ayrıca İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yakın çevresinden bazı isimlerin de kayıplar arasında olabileceği belirtildi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail kaynaklarının açıklamaları, Trump'ın daha önce İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı değerlendirmelerle çelişiyor.

Trump, İran'ın müzakereler sırasında anlaşmaya oldukça yaklaştığını ancak son anda geri adım attığını savunmuştu.

Trump ayrıca Tahran'ın hiçbir zaman gerçek bir anlaşmaya varma niyeti olmadığını iddia ederek, "Bu savaştan çıkmanın birçok yolu var. Süresini uzatabilir ya da kısaltabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı



ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti



ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun daha önce planlanan İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Johnson, açıklamasında, "Bakan Rubio, bölgedeki mevcut durumdan dolayı 2 Mart'ta İsrail'e gitmeyecektir." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini belirtti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD halkını hedef alan "güçlü füzelere" müsamaha göstermeyeceklerini belirten Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini ifade etti.

Hegseth, "Başkan (Donald) Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca Hegseth, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve şimdi "sonuçlarına katlandığını" savundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları



İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 vilayette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.