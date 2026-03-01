Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Öte yandan Bakan Fidan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile bölgedeki tırmanmayı görüştü



Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki tırmanma ve çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı: Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz



Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada devam eden gelişmelerin, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğunu vurguladı.

"Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Dışişleri Bakanlığı kaynakları vatandaşların güvenliği için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi

Öte yandan bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Türk vatandaşlarının güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı ve sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynaklar, bölgedeki tüm büyükelçilikler ve başkonsoloslukların tam kadro görev başında olduğunu, çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin (00 90 312 292 29 29) 7 gün 24 saat hizmet verdiği, vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtladığı, gerekli yönlendirmeleri sağladığı ve acil durumlarda hızlı koordinasyon yaptığı ifade edildi.

Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşların iptal edildiğini bildiren kaynaklar, Türkiye'nin İran’la olan üç sınır kapısının açık olduğuna işaret etti.

Kaynaklar, risk değerlendirmelerinin belli aralıklarla güncellendiğini, ilgili kurumlar ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirlerin devreye alındığını bildirdi.

Güncel duruma ilişkin duyuruların dış misyonlar tarafından düzenli olarak paylaşıldığı, vatandaşların bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerin sürdürüleceği bilgisi verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları



İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerini ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.