Küresel piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrol fiyatları zirve yaptı!

Jeopolitik gelişmelerin ardından değerli metaller ve petrol piyasasında yükseliş gözlemlendi.
1 Altın ve Gümüşte "Savaş" Fiyatlaması
Saldırı haberlerinin ardından kıymetli madenler piyasasında sert yükselişler kaydedildi. 26 Şubat tarihinde 7 bin 498 TL seviyelerinde seyreden gram altın, jeopolitik risklerin etkisiyle 8 bin TL psikolojik sınırını aşarak 8 bin 17 TL ile tarihi rekorunu tazeledi.
Küresel piyasalarda ons altın ise 5 bin 163 dolardan başladığı yolculuğuna yüzde 1,23'lük bir prim ekleyerek 5 bin 227 dolar seviyesine ulaştı. Benzer bir ivme gümüş tarafında da gözlendi; gram gümüş son bir haftada yüzde 7 değer kazanarak 132,36 TL’ye çıkarken, gümüşün onsu 93,84 dolara kadar yükseldi.
2 Hürmüz Boğazı’nda Sevkiyat Durdu, Petrol Sıçradı
İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklaması, enerji piyasalarında şok etkisi yarattı. Birçok uluslararası taşımacılık devinin rotalarını askıya almasıyla birlikte petrol fiyatları son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü.
Brent Petrol: Şubat ayını yüzde 3 artışla 73,12 dolar seviyesinden kapatarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek noktaya ulaştı.
WTI (Batı Teksas): Ham petrolün varili yüzde 2,7 değer kazanarak 67,22 dolardan işlem görmeye başladı.
3 Döviz Kurlarında Sınırlı Hareketlilik
Emtia piyasasındaki kaosa kıyasla döviz kurlarındaki artış daha sınırlı kaldı. 26 Şubat’ta 43,88 seviyesinde olan Dolar/TL, gerilimin ardından 43,93’e yükseldi. Euro/TL ise 51,90 bandından 51,99 seviyelerine gelerek yatay-pozitif bir seyir izledi.
Analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi durumunda piyasalardaki oynaklığın artabileceği ve tedarik zinciri kırılmalarının küresel enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor.