Küresel piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrol fiyatları zirve yaptı!

Saldırı haberlerinin ardından kıymetli madenler piyasasında sert yükselişler kaydedildi. 26 Şubat tarihinde 7 bin 498 TL seviyelerinde seyreden gram altın, jeopolitik risklerin etkisiyle 8 bin TL psikolojik sınırını aşarak 8 bin 17 TL ile tarihi rekorunu tazeledi.

Küresel piyasalarda ons altın ise 5 bin 163 dolardan başladığı yolculuğuna yüzde 1,23'lük bir prim ekleyerek 5 bin 227 dolar seviyesine ulaştı. Benzer bir ivme gümüş tarafında da gözlendi; gram gümüş son bir haftada yüzde 7 değer kazanarak 132,36 TL’ye çıkarken, gümüşün onsu 93,84 dolara kadar yükseldi.