Küresel piyasalarda savaş alarmı: Altın ve petrol fiyatları zirve yaptı!

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel finans piyasalarını sarsmaya devam ediyor. ABD destekli İsrail güçlerinin İran’a yönelik saldırıları sonrası yatırımcılar "güvenli liman" olarak görülen değerli metallere yönelirken, enerji koridorundaki tıkanma petrol fiyatlarını son aylarının zirvesine taşıdı.

Jeopolitik gelişmelerin ardından değerli metaller ve petrol piyasasında yükseliş gözlemlendi.

1 Altın ve Gümüşte "Savaş" Fiyatlaması

Altın ve Gümüşte "Savaş" Fiyatlaması

Saldırı haberlerinin ardından kıymetli madenler piyasasında sert yükselişler kaydedildi. 26 Şubat tarihinde 7 bin 498 TL seviyelerinde seyreden gram altın, jeopolitik risklerin etkisiyle 8 bin TL psikolojik sınırını aşarak 8 bin 17 TL ile tarihi rekorunu tazeledi.

Küresel piyasalarda ons altın ise 5 bin 163 dolardan başladığı yolculuğuna yüzde 1,23'lük bir prim ekleyerek 5 bin 227 dolar seviyesine ulaştı. Benzer bir ivme gümüş tarafında da gözlendi; gram gümüş son bir haftada yüzde 7 değer kazanarak 132,36 TL’ye çıkarken, gümüşün onsu 93,84 dolara kadar yükseldi.

2 Hürmüz Boğazı’nda Sevkiyat Durdu, Petrol Sıçradı

Hürmüz Boğazı’nda Sevkiyat Durdu, Petrol Sıçradı

İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıklaması, enerji piyasalarında şok etkisi yarattı. Birçok uluslararası taşımacılık devinin rotalarını askıya almasıyla birlikte petrol fiyatları son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü.

Brent Petrol: Şubat ayını yüzde 3 artışla 73,12 dolar seviyesinden kapatarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek noktaya ulaştı.

WTI (Batı Teksas): Ham petrolün varili yüzde 2,7 değer kazanarak 67,22 dolardan işlem görmeye başladı.

3 Döviz Kurlarında Sınırlı Hareketlilik

Döviz Kurlarında Sınırlı Hareketlilik

Emtia piyasasındaki kaosa kıyasla döviz kurlarındaki artış daha sınırlı kaldı. 26 Şubat’ta 43,88 seviyesinde olan Dolar/TL, gerilimin ardından 43,93’e yükseldi. Euro/TL ise 51,90 bandından 51,99 seviyelerine gelerek yatay-pozitif bir seyir izledi.

Analistler, bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi durumunda piyasalardaki oynaklığın artabileceği ve tedarik zinciri kırılmalarının küresel enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
