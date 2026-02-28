Tamamen yerli malzeme, dünya sınıfı işçilik: Karaköy’den küresel pazara yolculuk

Türkiye'nin bu alanda bir tasarım ve koleksiyon merkezi olabileceğini anlatan Farboudi şöyle devam etti:

"Gelecek için çok güzel hedeflerimiz var. Çünkü böyle bir özel sanatı modern çağ ile buluşturmak çok güzel ve çok talep görüyor ziyaretçilerimiz tarafından. Umarım yakın zamanda hedeflerimize ulaşırız. Önümüzdeki 3 yıl için büyüme hedeflerimiz var. Atölyemizde kapasitemiz çok yüksek. İsteyenler gelip atölyemizde ustalarımız eşliğinde bunu öğrenebilirler. Yakında workshoplarımız da olacak. Bu açıdan Türkiye'ye sanat açısından güzel şeyler katacağımızı umut ediyorum."