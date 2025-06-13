İsrail, İran'a saldırdı, hedef alınan yerler duyuruldu

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden iki üst düzey nükleer bilim insanının isminin belli olduğu iddia ediliyor. BBC'nin haberine göre biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre AEOI, İran'ın nükleer tesislerinden sorumlu: Abbasi ise 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. Diğeri ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi

İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı

İran Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını belirterek, İranlıları havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İran'ın yayınladığı NOTAM'a göre, ülke daha önce başkent Tahran üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler." açıklamasında bulundu.

