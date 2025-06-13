ARA
DOLAR
39,42
0,18%
DOLAR
EURO
45,50
-0,49%
EURO
GRAM ALTIN
4342,98
1,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
9520,22
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İsrail, İran'a saldırdı, hedef alınan yerler duyuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ülkenin nükleer programını ve uzun menzilli füze yeteneklerini hedef aldığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi. İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

13 Haziran 2025 | 04:25
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 06:18
İsrail, İran'a saldırdı, hedef alınan yerler duyuruldu CANLI

İsrail, İran'ı hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı. İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu. İranlı nükleer bilim insanları da saldırının hedefi oldu. İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı. İşte şu ana kadar yaşananlar: 

05:40 Saldırının hedefi olan nükleer bilim insanları

05:40-Saldırının hedefi olan nükleer bilim insanları

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden iki üst düzey nükleer bilim insanının isminin belli olduğu iddia ediliyor. BBC'nin haberine göre biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre AEOI, İran'ın nükleer tesislerinden sorumlu: Abbasi ise 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. Diğeri ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi 

İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı

İran Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını belirterek, İranlıları havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İran'ın yayınladığı NOTAM'a göre, ülke daha önce başkent Tahran üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler." açıklamasında bulundu.
 

04:50 Birçok gün sürecek

04:50-Birçok gün sürecek

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in İran’daki nükleer hedefleri vurduğunu doğruladı ve operasyonun birçok gün süreceğini açıkladı. Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

Netanyahu, televizyon üzerinden yaptığı konuşmada, "Bu operasyon, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her gün boyunca sürecek İran’ın nükleer silahlanma programının kalbine vurduk" diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.


 

04:50 İsrail nerelere saldırdı?

04:50-İsrail nerelere saldırdı?

İran Devrim Muhafızları Komutanı hayatını kaybetti

İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Devlet medyası, Atom Enerjisi Kurumu'nun eski Başkanı Feridun Abbasi'nin de yaşamını yitirenler arasında olduğunu bildirdi. 

Nükleer bilim insanları da saldırının hedefi

BBC'nin haberine göre İsrailli bir güvenlik kaynağı, bu geceki saldırılarda üst düzey İranlı nükleer bilim insanları ve askeri yetkililerin öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. İsrail basınına konuşan kaynaklar ise İran’a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını iddia etti.

Devrim Muhafızları karargahı hedef alındı

İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında Tahran'daki Devrim Muhafızları karargahının vurulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu: İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'ni vurdu

İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İran devlet televizyonu, saldırıların yerleşim bölgelerini vurduğunu ve ölenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi

04:40 PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

04:40-PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından küresel petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

BBC'nin haberine göre Haberin duyulmasının ardından Brent petrol ve NYMEX Light Sweet endeksleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi. Habere göre yatırımcıların altın ve İsviçre frangı gibi güvenli liman varlıklara yönelmesiyle Cuma günü erken Asya işlemlerinde hisse senetleri düşüş yaşadı.

5 ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

04:10 İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

04:10-İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca jetin, İran’ın farklı bölgelerinde yer alan nükleer hedefler de dahil olmak üzere onlarca askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşamayı tamamladığı belirtildi. Açıklamada bugün İran'ın nükleer silah elde etmeye her zamankinden daha yakın olduğu savunuldu.

İSRAİL OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.
Etiketler
Canlı Yayın
0
  • ALTIN GRAM - TL 4342,98 1,35%
  • ALTIN ONS 3426,55 1,17%
  • BIST 100 9520,22 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,345 -0,103%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36354 0,24187%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80 0,8799%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,4222 0,1761%
  • EURO/DOLAR 1,153 -0,4773%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4965 -0,4928%
  • STERLIN/DOLAR 1,35484 -0,47089%
Borsa Haberleri
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
GERİ
İLERİ
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL