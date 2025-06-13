İsrail, İran'a saldırdı, hedef alınan yerler duyuruldu

İsrail, İran'ı hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı. İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu. İranlı nükleer bilim insanları da saldırının hedefi oldu. İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı. İşte şu ana kadar yaşananlar:
05:40 Saldırının hedefi olan nükleer bilim insanları
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden iki üst düzey nükleer bilim insanının isminin belli olduğu iddia ediliyor. BBC'nin haberine göre biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre AEOI, İran'ın nükleer tesislerinden sorumlu: Abbasi ise 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. Diğeri ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi
İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı
İran Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını belirterek, İranlıları havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İran'ın yayınladığı NOTAM'a göre, ülke daha önce başkent Tahran üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler." açıklamasında bulundu.
04:50 Birçok gün sürecek
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in İran’daki nükleer hedefleri vurduğunu doğruladı ve operasyonun birçok gün süreceğini açıkladı. Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.
Netanyahu, televizyon üzerinden yaptığı konuşmada, "Bu operasyon, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her gün boyunca sürecek İran’ın nükleer silahlanma programının kalbine vurduk" diye konuştu.
Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.
04:50 İsrail nerelere saldırdı?
İran Devrim Muhafızları Komutanı hayatını kaybetti
İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Devlet medyası, Atom Enerjisi Kurumu'nun eski Başkanı Feridun Abbasi'nin de yaşamını yitirenler arasında olduğunu bildirdi.
Nükleer bilim insanları da saldırının hedefi
BBC'nin haberine göre İsrailli bir güvenlik kaynağı, bu geceki saldırılarda üst düzey İranlı nükleer bilim insanları ve askeri yetkililerin öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. İsrail basınına konuşan kaynaklar ise İran’a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını iddia etti.
Devrim Muhafızları karargahı hedef alındı
İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında Tahran'daki Devrim Muhafızları karargahının vurulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonu: İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'ni vurdu
İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR
İran devlet televizyonu, saldırıların yerleşim bölgelerini vurduğunu ve ölenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi
04:40 PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından küresel petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.
BBC'nin haberine göre Haberin duyulmasının ardından Brent petrol ve NYMEX Light Sweet endeksleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi. Habere göre yatırımcıların altın ve İsviçre frangı gibi güvenli liman varlıklara yönelmesiyle Cuma günü erken Asya işlemlerinde hisse senetleri düşüş yaşadı.
5 ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz
Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.
Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.
Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.
04:10 İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca jetin, İran’ın farklı bölgelerinde yer alan nükleer hedefler de dahil olmak üzere onlarca askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşamayı tamamladığı belirtildi. Açıklamada bugün İran'ın nükleer silah elde etmeye her zamankinden daha yakın olduğu savunuldu.
İSRAİL OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ
İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.
İsrail Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.