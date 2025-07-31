Gizli kapılar mı var? Teknoloji devi mercek altında

CNBC'nin Çin Siber Uzay İdaresi'ne (CAC) dayandırdığı habere göre, Nvidia yetkilileri Pekin’de yetkililerle bir araya gelerek, H20 çiplerinin oluşturabileceği ulusal güvenlik riskleri hakkında bilgilendirildi.

Şirketten, Çin’e satılan H20 bilgi işlem çipleriyle ilgili olası güvenlik açıkları, arka kapılar ve diğer riskler konusunda açıklama yapması ve ilgili teknik belgeleri sunması talep edildi.

CAC, Nvidia çiplerine yönelik ciddi güvenlik açıkları bulunduğuna dair raporlar alındığını açıkladı. Ayrıca, bazı Amerikan milletvekillerinin, yurt dışına ihraç edilen gelişmiş çiplere zorunlu takip özellikleri eklenmesi yönünde çağrılarda bulunduğu hatırlatıldı.

Kuruma göre, Amerikalı yapay zeka uzmanları, Nvidia’nın bilgi işlem çiplerinin yerleşik “konum izleme” ve “uzaktan kapatma” teknolojileri içerdiğini ortaya koydu.

Söz konusu açıklamanın, Reuters haber ajansının Mayıs ayında yayımladığı bir haberde yer alan bilgilere dayandığı değerlendiriliyor. Haberde, Illinois eyaletinden Demokrat Kongre Üyesi Bill Foster’ın, gelişmiş yapay zeka çiplerinin konum bildirim sistemine sahip olmasını zorunlu kılan bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu belirtilmişti.