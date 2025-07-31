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Yaz aylarının kurtarıcısı makineler için yeni karar

Buz yapma makineleri ve sodyum glukonat ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

31 Temmuz 2025 | 09:09
Yaz aylarının kurtarıcısı makineler için yeni karar

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İlk tebliğe göre, "buz yapma makineleri" ithalatında, birim gümrük kıymeti kilogram başına 16 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

İkinci tebliğ kapsamında ise "sodyum glukonat" ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,5 dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. AA

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