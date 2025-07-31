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5 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları yönünde makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 5 kişinin mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasını uygun buldu.

31 Temmuz 2025 | 09:48
5 kişinin mal varlığı donduruldu

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçlarını gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin ortadan kalkmasına istinaden 5 kişinin mal varlığının dondurulması kararının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, Mustafa Şahin, Suphi Hamıda, Nevin Hamıda, İhsan Baran ve Metin Avut'un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

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