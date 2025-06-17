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İsrail-İran savaşında son durum ne? (17 Haziran)

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından iki ülke arasında gerilim sürüyor. İşte İsrail-İran savaşından son dakika haberleri:

17 Haziran 2025 | 15:39
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 16:18
İsrail-İran savaşında son durum ne? (17 Haziran)

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti. İki ülke arasında yüksek tansiyon devam ediyor.

İKİ ÜLKEDE CAN KAYBI SAYILARI

  • CNN'in haberine göre dün geceden bu yana İsrail'de 154 yaralı hastanelerine kaldırıldı. 
  • İran Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in cuma gününden bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 224 kişinin öldüğünü, 1.200'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.
  • İsrail, aynı dönemde İran'ın saldırılarında en az 24 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
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GERİ
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