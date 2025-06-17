İsrail-İran savaşında son durum ne? (17 Haziran)

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti. İki ülke arasında yüksek tansiyon devam ediyor.

İKİ ÜLKEDE CAN KAYBI SAYILARI

CNN'in haberine göre dün geceden bu yana İsrail'de 154 yaralı hastanelerine kaldırıldı.

İran Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in cuma gününden bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 224 kişinin öldüğünü, 1.200'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail, aynı dönemde İran'ın saldırılarında en az 24 kişinin öldüğünü bildirdi.

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