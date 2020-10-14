IMF, küresel ekonomiyi derinden sarsan koronavirüs salgınının 2020 sonundaki maliyetinin 28 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. Fonun açıklamasına göre, bu rakam korkulandan çok daha az bir miktara denk geliyor.
Koronavirüs küresel salgını hem 2020’ye ait hem önümüzdeki yılların ekonomik planlarını kökünden değiştirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) salgına yönelik ekonomik tahminlerini güncelledi.
IMF raporuna göre Covid-19’un ekonomik yıkıcılığı beklenenden daha az oldu. Yine de küresel ekonominin 2020’yi 28 trilyon dolar salgın faturasıyla kapatması tahmin ediliyor.
Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin yüzde 5.2 küçüleceğini tahmin eden IMF, bu oranı da güncelledi. IMF’nin tahminine göre yeni küçülme oranı yüzde 4.4 olacak.
Son aylardaki ekonomik toparlanmalar nedeniyle küresel ekonominin kaybına ilişkin beklentiler 33 trilyon dolardan 28 trilyon dolara indirildi.
EN ÇOK KÜÇÜLMESİ BEKLENEN 5 ÜLKE
IMF raporunda ayrıca ekonomisi en çok küçülecek ülkeler tahminini de paylaştı. Tahminlere göre İspanya yüzde 12.8 küçülmeyle listenin zirvesinde yer oluyor.
Diğer ülkeler ve küçülme beklentileri ise şöyle…
Yüzde 10.6 ile İtalya
Yüzde 9.8 ile Fransa
Yüzde 9.8 ile İngiltere
Yüzde 7.1 ile Kanada
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