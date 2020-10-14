IMF raporuna göre Covid-19’un ekonomik yıkıcılığı beklenenden daha az oldu. Yine de küresel ekonominin 2020’yi 28 trilyon dolar salgın faturasıyla kapatması tahmin ediliyor.

Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin yüzde 5.2 küçüleceğini tahmin eden IMF, bu oranı da güncelledi. IMF’nin tahminine göre yeni küçülme oranı yüzde 4.4 olacak.

Son aylardaki ekonomik toparlanmalar nedeniyle küresel ekonominin kaybına ilişkin beklentiler 33 trilyon dolardan 28 trilyon dolara indirildi.

EN ÇOK KÜÇÜLMESİ BEKLENEN 5 ÜLKE

IMF raporunda ayrıca ekonomisi en çok küçülecek ülkeler tahminini de paylaştı. Tahminlere göre İspanya yüzde 12.8 küçülmeyle listenin zirvesinde yer oluyor.

Diğer ülkeler ve küçülme beklentileri ise şöyle…