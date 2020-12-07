Japonya 73,6 trilyon yen tutarın bir mali teşvik paketi açıkladı.

Japonya, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için 73,6 trilyon yen (705 milyar dolar) değerinde bir ek mali teşvik paketi açıkladı.

Paketin içerisinde 40 trilyon yen (383,7 milyar dolar) tutarında bir mali önlemler grubu da bulunurken paket 19,2 trilyon yen olarak açıklanan üçüncü bir ek bütçe ile kısmi olarak fonlanacak.

40 trilyon yen olan paketin 5,9 trilyonluk kısmı virüsle mücadele önlemleri için, 18,4 trilyonluk kısmı pandemi sonrası yapısal ekonomik değişiklikleri gerçekleştirmek için, 5,6 trilyonluk kısmı afet yönetimi ve azaltımı önlemleri için, 5 trilyonluk kısmı 2020’nin rezerv fonları için, 5 trilyonluk bir diğer kısmıysa 2021’in rezerv fonları için kullanılacak.

Özel hesaplardaki fonlama da dahil edildiğinde önlemler için fazladan bütçe harcaması 20,1 trilyon yeni bulacak.