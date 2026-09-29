Islak imzayı dijitale taşıdı

Türkiye’de dijital dönüşüm uzun yıllar müşteriye dokunan kanallar üzerinden konuşulsa da şirketlerin arka ofislerinde sözleşme, banka talimatı, resmi yazışma ve satın alma onayı gibi pek çok süreç hala fiziksel evrak ve ıslak imza üzerinden ilerliyor.

İzometri ise elektronik ve mobil imzayı kurumların günlük iş akışlarına entegre ederek bu süreçleri uçtan uca dijitalleştirmeye odaklanıyor. Şirketin geliştirdiği İzOnay platformu; elektronik imza, mobil imza, KEP, UETS, gelen evrak, resmi yazışmalar ve banka talimatı gibi farklı süreçlerin tek yapı üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

300 şirkete çözüm sunuyor

İzometri Kurucusu ve CEO’su Esen Uğur Çelebi, şirketi kurmadan önce elektronik imza sektöründe çalışırken kullanıcı deneyimindeki önemli bir boşluğu fark etti. O dönemde Java, işletim sistemi ve tarayıcı bağımlılıkları nedeniyle elektronik imza kullanımı son kullanıcı açısından oldukça zahmetli olabiliyordu.

Çelebi, çıkış noktalarını “Elektronik imzanın kendisi vardı ancak kurumların günlük süreçlerinde kolay ve yaygın biçimde kullanılmasını sağlayan yapı eksikti” sözleriyle anlatıyor. Bu ihtiyaçtan doğan İzometri, bugün Türkiye’nin Top 500’ündeki yaklaşık 300 firmaya çözüm sunuyor. Uygulama üzerinden 30’dan fazla bankaya elektronik veya mobil imzalı talimat gönderilirken, hukuk ve regülasyon ekipleri de kamu kurumlarından gelen süreli yazıları sistem üzerinden yanıtlayabiliyor.

Bu yapı, fiziksel evrak dolaşımını azaltırken kağıt, baskı, kargo ve arşivleme maliyetlerinin de düşmesine katkı sağlıyor. Gelen tebligatla gönderilen cevap yazısının sistem içinde ilişkili tutulması sayesinde süreçler daha izlenebilir hale geliyor.

AI destekli otomasyon

Yapay zeka destekli otomasyon, şirketin yeni dönem gündemlerinden biri.

İzometri, gelen resmi yazıları okuyup anlamlandıran, kurumun diğer sistemlerinden gerekli bilgileri alarak cevap taslağı oluşturan yapılar üzerinde çalışıyor. Çelebi’ye göre standart yazı tiplerinde bu yaklaşım operasyonel sürecin yüzde 60-70’e varan bölümünü azaltabiliyor. Yapay zeka destekli otomatik cevap hazırlama uygulamasının üç kurumda canlı kullanıma alınması için çalışmalar sürüyor.

Sistemde ayrıca gelen dijital tebligatın içeriğine göre otomatik yönlendirme yapılabiliyor. Örneğin; ‘haciz’ ifadesi geçen bir yazı hukuk veya finans ekiplerine, ‘maaş haczi’ içeren bir belge ise İK’ya yönlendirilebiliyor. Cevap hazırlandıktan sonra imza ve onay sürecinden geçirilerek KEP üzerinden gönderilebiliyor.

2026 hedefi 2,2 milyon dolar

İzometri geçen yılı yaklaşık 1 milyon dolar ciroyla kapattı. Şirketin 2026 hedefi ise 2,2 milyon dolar. Bugüne kadar dış yatırım almadan, organik büyümeyle ilerleyen şirket; mevcut müşterilerde kullanılan ürün ve modül sayısını artırmanın yanı sıra yeni kurumsal müşteriler kazanmayı hedefliyor.

Pazarda yaklaşık yedi - sekiz yerli oyuncunun bulunduğunu söyleyen Çelebi, şirketin farklılaştığı noktanın, bağımsız yazılım şirketi konumu olduğunu vurguluyor. İzometri, doğrudan e-imza hizmet sağlayıcısı olmak yerine farklı e-imza sağlayıcıları ve operatörlerle entegre çalışıyor.

Yeni büyüme alanlarından birinin de KOBİ’ler olduğunu söyleyen Çelebi, “Büyük kurumsal müşterilere sunduğumuz sınırsız kullanım modellerinin yanında daha küçük ve işlem bazlı paketler üzerinde çalışıyoruz. Bu tarafta İzİmza ürünümüz öne çıkıyor. Karmaşık bir onay akışına ihtiyaç duymayan kullanıcı, dokümanını sisteme yükleyerek elektronik olarak imzalayabiliyor. Elektronik imzanın yalnızca resmi zorunluluklarda kullanılan bir araç olmaktan çıkıp günlük iş süreçlerinin parçası haline gelmesini hedefliyoruz” diye anlatıyor.

Yurt dışı için ilk rota Azerbaycan

İzometri’nin büyüme planında yurt dışı da yer alıyor. Şirket ilk aşamada Azerbaycan ve Doğu Avrupa ülkelerindeki fırsatları değerlendiriyor. Ancak uluslararasılaşmada kontrollü ilerlemek istediklerini belirten Çelebi, “Çünkü elektronik imza mevzuatı, kullanım alışkanlıkları ve kamu altyapıları ülkeden ülkeye farklılaşıyor. Bu nedenle, mevcut ürünü doğrudan ihraç etmekten çok yerel regülasyonlara ve iş yapış biçimlerine uyarlamayı planlıyoruz” diyor.

2026’nın son çeyreğinde uluslararasılaşmaya yönelik hazırlıkları hızlandırmayı planlayan İzometri, 2027’nin ikinci yarısından itibaren hangi ürünlerle hangi pazarlarda daha sistematik ilerleyebileceğini netleştirmeyi hedefliyor.