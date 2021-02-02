Tek çeyrekte 125 milyar dolar ciro açıklayan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos sürpriz kararını duyurdu. Jeff Bezos, Amazon’daki CEO’luk görevini bırakıyor ve yerine gelecek ismi açıkladı. Bezos, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, bu yaz görevini devrederek şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Jeff Bezos bu yıl görevinden ayrılarak dümeni 1997 yılında Amazon’a katılan, şirketin bulut bilişim departmanı başkanı Andy Jassy’e devredecek.

1994 yılında kurulan Amazon, Bezos’un liderliğinde dünyanın her yerine her türlü ürünü satan mega çevrimiçi perakendeciye dönüştü.

Bezos, çalışanlara yazdığı bir mektupta, “Bu 3. çeyrekte Amazon Yönetim Kurulu İcra Başkanlığına geçeceğimi ve Andy Jassy’nin CEO olacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum” dedi. Enerjisini ve dikkatini yeni ürünlere vermeyi planladığını belirten Bezos, “Andy şirket içinde iyi tanınıyor ve neredeyse benim kadar uzun süredir Amazon’da. Olağanüstü bir lider olacak ve benim tam güvenime sahip” dedi.

Bezos, önemli Amazon projelerine devam edeceğini, ancak Bezos Earth Fund, Blue Origin uzay gemisi şirketi, Washington Post ve Amazon Day 1 Fund’a odaklanmak için daha fazla zamanı olacağını söyledi.

TEK ÇEYREKTE 125 MİLYAR DOLAR

Duyuru Amazon’un 2020′nin dördüncü çeyreğine ilişkin gelir raporundan sonra geliyor. Amazon tüm zamanların en büyük çeyrek gelirine ulaşarak 125,56 milyar dolar ciro yaptı.