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Kamala Harris'ten rekor: 24 saatte ulaşılan en yüksek bağış

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, son 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak bu alanda bir rekora imza attı.

23 Temmuz 2024 | 10:01
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 10:24
Kamala Harris'ten rekor: 24 saatte ulaşılan en yüksek bağış

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

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Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
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