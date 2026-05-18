ARA
DOLAR
45,57
0,13%
DOLAR
EURO
53,02
0,07%
EURO
ALTIN
6595,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Kanal 13 iddiası: ABD üslerinden İsrail’e silah yağıyor

Kanal 13 iddiası: ABD üslerinden İsrail’e silah yağıyor

Almanya'daki ABD üsleri üzerinden İsrail'e son 24 saatte onlarca kargo uçağıyla yoğun silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kanal 13 iddiası: ABD üslerinden İsrail’e silah yağıyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail'den Almanya'daki Amerikan üslerine iniş yapan onlarca kargo uçağının mühimmatla yeniden yüklenerek kısa süre içinde İsrail'e geri döndüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin yüksek alarm durumunda olduğu belirtilen haberde, hazırlıkların tamamlanması için kesin bir tarih belirlendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Tel Aviv yönetiminde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına kısa süre içinde "yeşil ışık" yakabileceği görüşünün hâkim olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 30 Nisan'da ABD'den 6 bin 500 ton ağırlığında mühimmat ve hafif zırhlı araçları taşıyan iki kargo gemisi ve birkaç uçağın İsrail'e ulaştığını açıklamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta içinde İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL