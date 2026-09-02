Küresel güzellik sektörünün büyük buluşması BeautyEurasia başladı

Güzellik sektörünün değişimine yön veren en güncel yeniliklerini sektör profesyonelleriyle buluşturan ve her yıl milyonlarca dolarlık ticaret hacmi yaratan BeautyEurasia: Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Ambalaj, Hammadde, Hijyen ve Private Label Fuarı, 2-4 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

ICA Events tarafından organize edilen ve bir önceki yılında 305 milyon Euro’ya ulaşan iş hacmi oluşturan fuar, üç gün boyunca sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak, yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik verimli bir ortam yaratacak. 139 firma ve 300’den fazla markanın yer alacağı fuarda Güney Kore 30, Çin Halk Cumhuriyeti ise 20 firma ile en çok Milli Katılım sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Güncel trendler, yeni teknolojiler, sürdürülebilir ürünler üç gün boyunca BeautyEurasia’da

Ölçülebilir ticari bağlantılar üreten fuarın bu yıl da güzellik sektörüne dair en yeni trendleri ziyaretçilerle buluşturacağını belirten BeautyEurasia: Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Ambalaj, Hammadde, Hijyen ve Private Label Fuarı Direktörü Filiz Mehmedova, “Temel misyonumuz; kozmetik, güzellik ve kişisel bakım ürünlerini üreten markalar ile bu ürünleri küresel pazarlara ulaştıran satın alma profesyonelleri, distribütörler, perakendeciler ve ithalatçıları aynı ticaret platformunda bir araya getirmek. Bu sayede ürün sergilemenin de ötesine geçerek yeni pazarlara erişim, distribütör bağlantıları, ürün keşfi, iş geliştirme ve güçlü sektörel bağlantı fırsatı yaratıyoruz. Türkiye, Avrasya, Orta Doğu, Balkanlar ve BDT pazarlarına giriş yapmak isteyen profesyoneller için BeautyEurasia’da üç gün boyunca küresel erişimin odak noktası olacak. Bunun yanında son yıllarda tüketici tercihlerinde yaşanan köklü değişimler, beraberinde temiz içerikli, çevre dostu ve sürdürülebilir kozmetik ürünlerine olan talebi oldukça yukarı taşıdı. BeautyEurasia olarak bu dönüşümün öncülüğünü üstlenerek fuarda yenilikçi formülasyonlardan akıllı ambalaj çözümlerine kadar birçok yeniliği aynı çatı altında buluşturacağız.” dedi.

BeautyEurasia, 2027 yılında ise yeni bir stratejik adımla 15-17 Aralık tarihlerinde WorldFood Istanbul ile birlikte düzenlenecek. İki önemli uluslararası fuarın eş zamanlı gerçekleştirilmesiyle katılımcıların farklı sektörlerden profesyonellerle bir araya gelmesine olanak sağlanırken, ek networking imkanları, yeni iş bağlantıları ve daha fazla ticari fırsat sunulması hedefleniyor. Bu stratejik iş birliğiyle BeautyEurasia’nın uluslararası ticaret potansiyelinin daha da güçlendirilmesi ve katılımcıların yeni pazarlara erişim olanaklarının artırılması amaçlanıyor.

4 Eylül tarihinde sona erecek BeautyEurasia Fuarı’ya katılmak isteyen ziyaretçiler için kayıtlar fuarın web sitesi üzerinden yapılabilir.