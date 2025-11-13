Kim Kardashian'ın kurucu ortağı olduğu iç giyim markası Skims aralarında Wall Street'in bankacılık devi Goldman Sachs'ın da bulunduğu yatırımcılardan gelen parayı daha fazla mağaza açmak ve dünya çapında genişlemek için kullanmayı planladığını söylüyor.

Kardashian Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sektörümüzde yenilikler yapmaya ve standartları belirlemeye devam ederken Skims'i bir üst seviyeye taşımak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Bu finansman turu, bu yıl bir ABD tüketici markası için en büyük turlardan biri oldu ve Skims'in Lululemon gibi rakiplerle sert bir rekabete girdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD'de 18 mağazası var

ABD'de 18 mağazası bulunan ve ürünlerini dünya çapındaki perakendeciler aracılığıyla satan Skims, yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç yıl içinde öncelikle fiziksel perakende işine odaklanacağını söyledi .

Şirket bu yıl satışlarının 1 milyar doları aşmasını bekliyor ve Skims CEO'su Jens Grede, bunun şirkete uzun vadeli hedeflerini takip etme konusunda güven verdiğini söyledi.

Marka, 2019 yılında şekillendirici iç giyim serisiyle piyasaya çıktı ve o zamandan beri ürün yelpazesini ev giyim ve diğer moda kategorilerini de içerecek şekilde genişletti.

Şirketin büyümesi, onu büyük ölçüde Lululemon ve Alo Yoga gibi markaların hakim olduğu ana akım spor ve rahat giyim pazarına daha da yakınlaştırdı.

Skims ayrıca cazibesini artırmak için Kardashian'lar ve Megan Fox ve Paris Hilton gibi diğer ünlüler de dahil olmak üzere çok sayıda etkileyiciyi bünyesinde barındırıyor.