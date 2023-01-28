Goldman Sachs, bankanın kötü performansından sonra CEO'nun maaşını düşürdü.

New York Times'ın haberine göre Goldman Sachs'ın CEO'su David M. Solomon, seçkin Wall Street bankasının kârına ve performansına ağırlık veren yanlış adımların ardından 2022 hissesinin yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığını gördü.

Banka cuma günü yaptığı açıklamada, Solomon'ın geçen yıl 25 milyon dolar aldığını, bunun bir yıl önceki 35 milyon dolardan düştüğünü söyledi.

'En yüksek maaşlı banka genel müdürü' unvanını kaybetti

Bu maaş çeki çoğu standarda göre hâlâ ağır bir tazminat olsa da, Solomon en yüksek maaşlı banka genel müdürü unvanını 2022'de ücreti 35 milyon dolar olan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'a devretti.

Maaş kesintisi, Goldman ve Solomon için kötü bir dönemin ardından geldi. Banka, tüketici bankacılığındaki deneyinden milyarlarca zarar ettiğini kabul etti.

Goldman'ın tüm yıl kazancı, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi gelirlerindeki keskin düşüşler nedeniyle yüzde 48 düşerek 11.3 milyar dolara geriledi. Banka, son aylarda iki tur fesihte yaklaşık 4.000 işçiyi işten çıkardı.