Kazmayı vurmak için son 10 dakikası kalmıştı: 12 yaşındaki çocuk 1500 yıllık gizemle böyle karşılaştı

Bulunan bu mavi parça, Roma ve Bizans dönemlerinde takılara yerleştirilen ve "Nicolo" adıyla bilinen özel bir akik taşı türü. Arkeologlar bu taşın o dönemde sadece yüksek sosyal statüye sahip, zengin insanlar tarafından bir güç sembolü olarak kullanıldığını belirtiyor. Taşın burada çıkması, antik dönemde Korazim köyünde varlıklı insanların yaşadığını kanıtlıyor. Uzmanlar, büyük binaların ötesinde bu tarz küçük kişisel eşyaların, eski insanların güzellik anlayışını ve günlük bağlarını anlamada dev bir pencere açtığını söylüyor.