Kazmayı vurmak için son 10 dakikası kalmıştı: 12 yaşındaki çocuk 1500 yıllık gizemle böyle karşılaştı

12 yaşındaki ilkokul öğrencisi Alon Horowitz, Yukarı Celile'deki Korazim Ulusal Parkı'nda yürüttüğü kazı çalışmasında en az 1500 yıllık değerli bir taş buldu. Bölgede bir topluluk kazısı düzenlendi. Alon, çalışmanın üçüncü gününde, kazının bitmesine tam 10 dakika kala kazmayı vurunca mavi ve yuvarlak bir parıltı fark etti. Durumu hemen arkeologlara haber veren Alon, nadir bir parça bulduğunu anlayınca büyük bir mutluluk yaşadı.
1 Kazının bitmesine dakikalar kala çıkan tarih
Bulunan bu mavi parça, Roma ve Bizans dönemlerinde takılara yerleştirilen ve "Nicolo" adıyla bilinen özel bir akik taşı türü. Arkeologlar bu taşın o dönemde sadece yüksek sosyal statüye sahip, zengin insanlar tarafından bir güç sembolü olarak kullanıldığını belirtiyor. Taşın burada çıkması, antik dönemde Korazim köyünde varlıklı insanların yaşadığını kanıtlıyor. Uzmanlar, büyük binaların ötesinde bu tarz küçük kişisel eşyaların, eski insanların güzellik anlayışını ve günlük bağlarını anlamada dev bir pencere açtığını söylüyor.
2 İncil'deki lanetli köyün zengin sakinleri
Korazim, İncil'de de kendine yer bulan antik bir Yahudi yerleşimi. Matta ve Luka incillerine göre İsa, kendi öğretilerini reddettiği için bu köyü lanetlemişti. Köy, yaklaşık 2000 yıl önceki İkinci Tapınak döneminden başlayarak 11. yüzyıla kadar aktif bir yaşam merkeziydi. Bugün bölgede Bizans döneminden kalan büyük bir sinagog, ritüel havuzu, şarap imalathanesi ve zeytinyağı işleme tesisleri yer alıyor.
3 Çocukların uğurlu geldiği antik park
Bu keşif, Korazim'de küçük ziyaretçilerin ilk başarısı değil. Antik parkta çocuklar daha önce de önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkardı. Örneğin 2021 yılında yine küçük bir kız çocuğu, park alanında gezinirken yerde tamamen şans eseri 1500 yıllık bronz bir sikke bulmuştu. Bu son keşfin ardından İsrail Doğa ve Parklar Müdürlüğü, Ariel Üniversitesi ortaklığıyla bölgede bir topluluk kazısı düzenledi.