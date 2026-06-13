MrBeast 500 milyon aboneye ulaştı ama “para” tartışması büyüyor

Jimmy Donaldson, YouTube’da 500 milyon aboneye ulaşan ilk kişi oldu. Bu sayı platform tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Donaldson bu anı canlı yayınla paylaştı. Yayında eski videolarına baktı ve kanalının geçmişini hatırlattı. Gösterişli bir şov yerine daha sakin bir yayın yaptı.

İzleyici kitlesi genç ağırlıklı

TubeFilter verilerine göre MrBeast kitlesinin büyük kısmı gençlerden oluşuyor.

İzleyicilerin yaklaşık %40’ı 13–17 yaş arası

%20’si 18–24 yaş arası

Daha üst yaş gruplarında izlenme ciddi şekilde düşüyor

Bu tablo, kanalın ağırlıklı olarak genç kitleye hitap ettiğini gösteriyor.

“Param yok” açıklaması tartışma yarattı

Jimmy Donaldson, bir röportajda parasının az olduğunu söyledi. Hatta “hesabımda negatif para var” ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı buldu.

The Wall Street Journal röportajında Donaldson, şirket değerini göstererek kişisel hesabında para olmadığını savundu.

Ama finans yapısı bu iddiayı daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü:

Şirket hisseleri üzerinden borç alabiliyor

Serveti milyar dolar seviyesinde değerlendiriliyor

Büyük reklam ve içerik anlaşmaları var

Bu yapı, “nakit yok” ifadesini tek başına gerçek bir yoksulluk gibi göstermiyor.

Servet ve borç sistemi

Donaldson, gelirinin büyük kısmının banka hesabında değil şirket değerinde olduğunu söylüyor. Bu yüzden kendini “nakit açısından kısıtlı” görüyor.

Ama bu durum, ultra zenginlerin kullandığı klasik finans modeline uyuyor: varlıkları teminat gösterip borçlanma sistemi.

Bu sistemde kişi:

Nakit harcamaz

Varlık üzerinden kredi alır

Vergi avantajı sağlar

Bu yüzden “param yok” ifadesi teknik olarak tartışmalı hale geliyor.

Gösterişsiz yayın dikkat çekti

MrBeast, 500 milyon abone kutlamasında büyük bir şov yapmadı. Yayında eski videolarını izledi ve geçmişe baktı.

Bu tercih, onun içerik tarzıyla bile alışılmadık bulundu. Çünkü genelde büyük ölçekli ve yüksek prodüksiyonlu videolarla biliniyor.

Jimmy Donaldson 500 milyon aboneyle YouTube tarihinde yeni bir seviye açtı. Ama aynı anda servet, gelir modeli ve “para” söylemi de yeniden tartışma konusu oldu.

Kısaca rekor var, ama rekorun etrafındaki hikaye en az sayı kadar konuşuluyor.