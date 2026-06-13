MrBeast 500 milyon aboneye ulaştı ama “para” tartışması büyüyor

Jimmy Donaldson, YouTube’da 500 milyon aboneye ulaşan ilk kişi oldu. Bu sayı platform tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Donaldson bu anı canlı yayınla paylaştı. Yayında eski videolarına baktı ve kanalının geçmişini hatırlattı. Gösterişli bir şov yerine daha sakin bir yayın yaptı.
İzleyici kitlesi genç ağırlıklı
TubeFilter verilerine göre MrBeast kitlesinin büyük kısmı gençlerden oluşuyor.
İzleyicilerin yaklaşık %40’ı 13–17 yaş arası
%20’si 18–24 yaş arası
Daha üst yaş gruplarında izlenme ciddi şekilde düşüyor
Bu tablo, kanalın ağırlıklı olarak genç kitleye hitap ettiğini gösteriyor.
“Param yok” açıklaması tartışma yarattı
Jimmy Donaldson, bir röportajda parasının az olduğunu söyledi. Hatta “hesabımda negatif para var” ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı buldu.
The Wall Street Journal röportajında Donaldson, şirket değerini göstererek kişisel hesabında para olmadığını savundu.
Ama finans yapısı bu iddiayı daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü:
Şirket hisseleri üzerinden borç alabiliyor
Serveti milyar dolar seviyesinde değerlendiriliyor
Büyük reklam ve içerik anlaşmaları var
Bu yapı, “nakit yok” ifadesini tek başına gerçek bir yoksulluk gibi göstermiyor.
Servet ve borç sistemi
Donaldson, gelirinin büyük kısmının banka hesabında değil şirket değerinde olduğunu söylüyor. Bu yüzden kendini “nakit açısından kısıtlı” görüyor.
Ama bu durum, ultra zenginlerin kullandığı klasik finans modeline uyuyor: varlıkları teminat gösterip borçlanma sistemi.
Bu sistemde kişi:
Nakit harcamaz
Varlık üzerinden kredi alır
Vergi avantajı sağlar
Bu yüzden “param yok” ifadesi teknik olarak tartışmalı hale geliyor.
Gösterişsiz yayın dikkat çekti
MrBeast, 500 milyon abone kutlamasında büyük bir şov yapmadı. Yayında eski videolarını izledi ve geçmişe baktı.
Bu tercih, onun içerik tarzıyla bile alışılmadık bulundu. Çünkü genelde büyük ölçekli ve yüksek prodüksiyonlu videolarla biliniyor.
Jimmy Donaldson 500 milyon aboneyle YouTube tarihinde yeni bir seviye açtı. Ama aynı anda servet, gelir modeli ve “para” söylemi de yeniden tartışma konusu oldu.
Kısaca rekor var, ama rekorun etrafındaki hikaye en az sayı kadar konuşuluyor.