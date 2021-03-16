Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jon, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD’ye “bela çıkartmama” uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ve Güney Kore’yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Kim’in açıklamaları, üst düzey ABD’li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore’yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Pyongyang yönetimi henüz Biden’ın başkanlığını kabul etmedi.