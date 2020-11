Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk koronavürüs (Covid-19) testi ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde. Aynı gün içinde 4 defa Covid-19 testi yaptıran Musk testlerden ikisinin negatif, diğer ikisinin ise pozitif çıktığını belirterek “Son derece sahte bir durum söz konusu” dedi.

Musk kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Son derece sahte bir durum söz konusu. Bugün Covid-19 için dört defa test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire.”

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020