Dünya Sağlık Örgütü heyeti, Kovid-19’un çıkış noktası olduğu bilinen Wuhan’daki çalışmalarını tamamladı. Açıklamada, virüse hangi hayvanın neden olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Heyet, virüsün ‘laboratuvardan yayıldığı’ iddialarına yanıt verirken, milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan virüsün ‘insanlara nasıl bulaştığı’ sorusu hala cevap bulmuş değil.

Koronavirüs pandeminin kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin’in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzman heyeti incelemelerini tamamladı.

Bulgularını basın toplantısı ile açıklayan heyet Covid-19’a neden olan virüsün kaynağının hangi hayvan olduğunun tespit edilemediğini duyurdu.

Heyet ayrıca virüsün Wuhan’da 2019’un aralık ayından önce görüldüğü yönünde bir işaret olmadığını belirtti.

Çinli bilim heyetinin başkanı Lian Wannian virüsün hayvandan insana geçmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu fakat hangi hayvan olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

‘Laboratuvardan yayıldı’ iddiasına yanıt

Öte yandan DSÖ salgının başından beri konuşulan ve tüm dünyada komplo teorilerine sebep olan virüsün laboratuvardan yayıldığı tezinin ise olası görünmediğinin altını çizdi.

Covid-19, ilk kez Vuhan’daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin’in 31 Aralık 2019’da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde “kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının” ortaya çıktığını DSÖ’ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan’da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan “solunum rahatsızlığı” şikayetiyle 17 Kasım’da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.