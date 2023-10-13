ARA
Bist 100
8147,67
-1,35%
Bist 100
Dolar/TL
27,8022
0,2094%
Dolar/TL
Euro/TL
29,2574
-0,0922%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0523
-0,037%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1692,55
1,52%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kriz kahininden 'Orta Doğu' uyarısı

2008 küresel ekonomik krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel Roubini piyasaların Orta Doğu riskini tam olarak fiyatlamadığını ve çatışmanın yayılma riskinin göz ardı edildiğini söyledi.

13 Ekim 2023 | 10:54
0
Kriz kahininden 'Orta Doğu' uyarısı

New York Üniversitesi Profesörü Nouriel Roubini, İsrail-Hamas geriliminin piyasalarda tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirterek çatışmanın yayılma riskine dair uyardı. 

IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Fas'ta bulunan Roubini, “Piyasalar İsrail’in Gazze’yi işgal ettiği ve çatışmanın sınırlı kaldığı senaryoyu fiyatlıyor. Bu nedenle de petrol fiyatları çok etkilenmedi. Ancak İran ve Lübnan’ın da çatışmaya dahil olduğu bir senaryo daha var. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Körfez petrolünün arzında sıkıntılar olur, petrol fiyatları sıçrar, bunun da ekonomik anlamda çok büyük etkisi olur. Baz senaryo bu değil ancak böyle bir risk de var” dedi. 

Roubini, petrol fiyatlarında hızlı bir artışın stagflasyonist şoka neden olacağını, bunun da Merkez Bankaları için bir açmaza neden olacağını belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1692,55 1,52%
  • ALTIN ONS 1893,56 1,31%
  • BIST 100 8147,67 -1,35%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,8022 0,2094%
  • EURO/TURK LIRASI 29,2574 -0,0922%
  • EURO/USD 1,0523 -0,037%
  • INGILIZ STERLINI 1,2174 -0,01643%
  • JAPON YENI 149,596 -0,142%
  • KANADA DOLARI 1,36828 -0,05405%
  • RUS RUBLESI 97,3575 -0,3761%
Günün En Çok Okunanları
Spotify, Türkiye'de 10 yılda en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir
GERİ
İLERİ
Spotify, Türkiye'de 10 yılda en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları açıkladı
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
SPK 2 şirketin daha halka arzını onayladı
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Dofer Yapı halka arz büyüklüğü 290,9 milyon TL oldu
Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda
Morhipo kapanıyor, alışveriş Boyner.com.tr'den devam edecek
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
Otomobil satışları eylülde yüzde 78 arttı: İşte en çok satılan markalar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL