Kriz kahininden 'Orta Doğu' uyarısı

New York Üniversitesi Profesörü Nouriel Roubini, İsrail-Hamas geriliminin piyasalarda tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirterek çatışmanın yayılma riskine dair uyardı.

IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Fas'ta bulunan Roubini, “Piyasalar İsrail’in Gazze’yi işgal ettiği ve çatışmanın sınırlı kaldığı senaryoyu fiyatlıyor. Bu nedenle de petrol fiyatları çok etkilenmedi. Ancak İran ve Lübnan’ın da çatışmaya dahil olduğu bir senaryo daha var. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Körfez petrolünün arzında sıkıntılar olur, petrol fiyatları sıçrar, bunun da ekonomik anlamda çok büyük etkisi olur. Baz senaryo bu değil ancak böyle bir risk de var” dedi.

Roubini, petrol fiyatlarında hızlı bir artışın stagflasyonist şoka neden olacağını, bunun da Merkez Bankaları için bir açmaza neden olacağını belirtti.