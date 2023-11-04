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"Kusursuz" mavi elmas açık artırmaya çıkıyor: Satış rekoru bekleniyor

"Bleu Royal" adındaki mavi elmas Christie's müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkıyor. İç yapısı "kusursuz" olarak nitelendirilen elmas 50 milyon dolara alıcı bulabilir.

04 Kasım 2023 | 12:42
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"Kusursuz" mavi elmas açık artırmaya çıkıyor: Satış rekoru bekleniyor

Christie's müzayede evi "Bleu Royal" adlı mavi elması açık artırmaya çıkarıyor. 7 Kasım'da İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan müzayedede elmasın 50 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Oldukça berrak bir renge sahip olan elmas, dünyada oldukça nadir bulunan bir yapıya sahip. Yüzüğün üzerine yerleştiren "Bleu Royal" adlı mavi elmas 17,6 karat ve "olabilecek en kusursuz yapıya" sahip.

Christie's müzayede evinden Rahul Kadakia "Bleu Royal'ı bu kadar nadir ve özel yapan şey boyutu. 17,6 karatlık elmas, boyut açısından türünün en büyük örneği" ifadelerini kullandı.

2016 yılında 14,6 karatlık "Oppenheimer Blue" adlı mavi elmas 57 milyon dolara satılmıştı. "Bleu Royal"ın bu rekoru aşacağı düşünülüyor.

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