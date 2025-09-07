ARA
  Labubu fırtınası sürerken Lafufu problemi çıktı

Labubu fırtınası sürerken Lafufu problemi çıktı

Pop Mart’ın ünlü “Labubu” oyuncaklarının sahte versiyonları olan "Lafufu"lar yoğun talep gören bir fenomen haline geldi. Çin gümrüğü sadece Temmuz ayında 49.000'den fazla sahte Lafufu oyuncağı ve ilgili ürünleri ele geçirdi. Sadece Nisan ayında Ningbo’da 200 000 sahte aksesuar (anahtarlık, mat, vb.) ele geçirilmiş.


Labubu fırtınası sürerken Lafufu problemi çıktı

Labubu'ların ulaştığı popülarite sonrası Çin, bu kez sahte oyuncaklarla mücadele ediyor. Lafufu, Lagogo, Lababa ve Lapoopoo gibi benzer isimlerle binlerce ürün piyasaya sürülüyor.

Pop Mart, müşterileri ve fikri mülkiyet haklarını korumak adına “Lafufu” markası için tescil başvurusunda bulundu. Ayrıca orijinal ile sahte ürün arasındaki farkları (örneğin Labubu’nun 9 keskin dişi) anlatan yönergeler yayınlandı.

Pop Mart, yılın ilk yarısında kârında şaşırtıcı bir şekilde %400'e yakın bir artış bildirmişti. Ancak uyarılara rağmen Lafufu satışları da arttı. Bu "Lafufu"ların çoğu Çin'in Guangdong ve Hebei eyaletlerindeki küçük ölçekli fabrikalarda üretiliyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük miktarlarda satılıyor.

ABD ve Birleşik Krallık'taki yetkililer, sahte Labubu'ların kalitesiz üretildiğini belirterek; gözler, eller ve ayaklar gibi küçük, çıkarılabilir parçalar içerebileceği konusunda tüketicileri uyardı. Bu parçalar küçük çocuklar için ciddi boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Çinli yetkililer sahte ürünlerle mücadele ediyor. Bu yılın başından bu yana ihraç edilmesi planlanan 1,8 milyondan fazla bebeğe el konmuş. CNN'in haberine göre devlet medyasında yer alan bir başyazıda, Çin yetkililerinin Lafufu'nun yükselişinden neden bu kadar endişe duyduğuna dair ipuçları verildi.

Labubu'yu Çin'in bir başarı öyküsü olarak öven devlet medyası Xinhua'nun başyazısında, ülkenin yenilikçiliğinin "taklitlerin yaygınlaşması" nedeniyle aşındığı belirtiliyor. Yazıda, "Sıkı fikri mülkiyet koruması olmadan sürdürülebilir bir yenilikçi rekabet gücü olmayacaktır" denildi.

Bir Lafufu'nun fiyatı ise genellikle resmi versiyonunun sadece onda biri.
 

