Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart,'ın2025’in ilk yarısında net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 396,5 artırarak 4,57 milyar yuana ulaştı.

20 Ağustos 2025 | 09:09
“Çirkin sevimli” Labubu, yüzde 400 kar ettirdi

Şirketin gelirleri yüzde 204,4 artışla 13,88 milyar yuan (1,93 milyar dolar) oldu. Açıklanan güçlü finansal sonuçların ardından Pop Mart hisseleri, yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

Pop Mart’ın küresel başarısında, keskin dişli ve büyük kulaklı tasarımlarıyla dikkat çeken Labubu karakteri öne çıkıyor.

“Çirkin sevimli” olarak tanımlanan bu peluş oyuncakların yanı sıra, 30 dolarlık Labubu anahtarlıkları da dünya çapında popüler hale geldi. Rihanna ve K-pop grubu Blackpink üyesi Lisa’nın çantalarında görülen bu ürünler, markanın bilinirliğini artırdı.

Şirket, oyuncaklarını “sürpriz kutu” yöntemiyle satıyor. Bu sistemde alıcılar, kutuyu açmadan hangi karakteri aldıklarını bilmiyor. ü

Pop Mart’ın hisseleri, 2025 başından bu yana yüzde 200’den fazla değer kazandı. Ancak finans uzmanları, şirketin popüler karakterlerinin uzun vadede aynı ilgiyi görüp görmeyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Şirketin açıklamasına göre, Çin dışındaki Asya-Pasifik bölgesi 2,85 milyar yuan gelirle en büyük denizaşırı pazar olurken, Amerika kıtası yüzde 1.000’i aşan artışla 2,26 milyar yuan gelir elde ederek ikinci sırada yer aldı.

