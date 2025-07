Son dönemde dünya genelinde gündeme oturan iki ürün dikkat çektİ. Önce Dubai Çikolatası ve son günlerde Labubu bebekleri. Biri tatlıyla nostaljiyi, diğeri oyuncakla kimliği buluşturuyor.

İki ürün de milyonlarca insanın zihnine aynı şekilde yerleşiyor: Viral olarak. Peki bu iki ürün nasıl ortaya çıktı, onları bu kadar popüler yapan şey ne? Ortak yönleri neler, nerelerde ayrışıyorlar? Daha da önemlisi: Yeni bir ürün nasıl viral olur? Önce hikayelerine bakalım.

Dubai Çikolatası nasıl ortaya çıktı?

Orijinal Dubai Çikolatası, 2022 yılında Dubai merkezli FIX Dessert Chocolatier tarafından piyasaya sürüldü. Şirketin İngiliz-Mısırlı kurucusu Sarah Hamouda’nın (aşağıdaki fotoğraf) hamilelik döneminde künefe ve fıstık isteğini tatmin etmek için benzersiz bir şey üretme isteğiyle ortaya çıkmıştı.

FIX, bu ürünlere “Can't Get Knafeh Of It” adını verdi. “Can't Get Knafeh Of It”, Aralık 2023’te TikTok fenomeni Maria Vehera’nın arabasında bu çikolatayı denerken çektiği video ile dünya çapında büyük ses getirdi.

Labubu nasıl ortaya çıktı?

Labubu, Hong Kong doğumlu Belçika vatandaşı sanatçı Kasing Lung imzasını taşıyor. Karakterin ortaya çıkışı 2015 yılına uzanıyor. İlk kez bir çocuk kitabında “The Monsters” (Canavarlar) evreninin bir üyesi ortaya çıkan Labubu, büyük gözleri, sivri kulakları, keskin dişleri ve elf benzeri görünümüyle dikkat çekmişti..

2019 yılında Wang Ning'in (aşağıdaki fotoğraf) sahibi olduğu Çin merkezli oyuncak üreticisi Pop Mart, Labubu karakterini "blind box" (sürpriz kutu) formatında oyuncak serisine dahil etti. O andan itibaren her şey değişti.

İki farklı ürün, benzer stratejiler

Her iki ürün de yüz milyonlarca kişiye ulaşarak global ölçekte tanınır hale geldi. Bu çılgınlığın arkasındaki bazı temel benzerlikler şöyle özetlenebilir:

1. Sosyal medya merkezli yayılma:

Dubai Çikolatası, TikTok’ta 125 milyon izlenmeye ulaşan bir video sayesinde global bilinirliğe kavuştu. Labubu bebekleri ise yine TikTok ve Instagram'da yapılan kutu açılış videoları ve kombin içerikleriyle yaygınlaştı. Her iki ürün de geleneksel reklamlardan çok kullanıcı paylaşımlarıyla tanındı.

2. Ünlü etkisi:

BLACKPINK’ten Lisa’nın Labubu figürüyle yaptığı paylaşım gibi, Dubai Çikolatasının da sosyal medya fenomeni Maria Vehera sayesinde tanınması, ünlülerin pazarlamadaki belirleyici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

3. Nostalji ve duygu bağlantısı:

Sarah Hamouda'nın hamilelik döneminde geliştirdiği Dubai Çikolatası, tat ve anı ilişkisini ön planda tutuyor. Labubu ise çocukluk heyecanı ve koleksiyonerlik dürtüsünü tetikliyor. Her iki ürün de kullanıcının duygusal hafızasına temas ediyor.

4. Sınırlı erişim ve ayrıcalık hissi:

Dubai Çikolatası sınırlı sayıda satılırken, Labubu figürleri de sürpriz kutu formatıyla ve kısıtlı edinebilme imkanıyla sunuluyor. Bu da ‘kaçırma korkusu’ (FOMO) etkisi yaratıyor.

5. Takipçiyi tekrar alışverişe yönlendirme:

Sürpriz kutular (Labubu) ve farklı tatlar (Dubai Çikolatası), tüketicinin sadece bir kez değil, tekrar tekrar satın alma isteğini körüklüyor.

Ayrıştıkları yönler de var

Benzersiz popülerliklerini farklı alanlarda geliştiren bu iki ürün, belirli açılardan birbirinden ayrılıyor:

1. Ürün kategorisi ve kullanım amacı:

Dubai Çikolatası yenilebilir bir gıda ürünü iken, Labubu daha çok koleksiyon objesi ve moda aksesuarı olarak konumlanıyor. Labubu’nun görsel etkisi ön planda; çikolata ise tat duyusuna hitap ediyor.

2. İlk çıkış bölgeleri ve zamanlaması:

Dubai Çikolatası, Arap coğrafyasındaki bir kişisel hikayeden doğdu. Labubu ise Çin pazarı üzerinden yayıldı. Dubai çikolatası 2023'te patlama yaşarken, Labubu'nun çıkışı 2022 sonrası kademeli olarak büyüdü.

3. Marka stratejisi:

Dubai çıkolatasının ilk üreticisi FIX Dessert Chocolatier, ürün tanıtımında duygusal ve bireysel hikayeyi ön plana çıkarırken; Pop Mart, sistematik şekilde sürpriz kutularla, sınırlı üretimle ve borsa değerleriyle organize bir büyüme stratejisi izliyor.

4. Görsel çekicilik biçimi:

Labubu, estetikle sevimli-ürkütücü arası tasarımı birleştirerek bir kimlik göstergesi haline geldi. Dubai Çikolatası, ASMR videolarındaki ses ve krema dokusuyla duyusal çekicilik oluşturdu.

Yapay zekaya sorduk: Yeni bir ürün nasıl viral olur?

Dubai Çikolatasının ve Labubu bebeklerinin izlediği yolu, ikisinin ortak noktalarını ve farklılıklarını ele alan yapay zeka, yeni bir ürünün nasıl viral olabileceği konusunda girişimcilere ve yatırımcılara şu tavsiyeleri veriyor:

1. Duygusal bağ kurun:

Bir ürünün ardında kişisel veya kültürel bir hikaye olması, kullanıcı ile bağ kurmasını sağlar. Nostalji, merak, şımartılma gibi hisleri tetiklemek etkilidir.

2. Sürpriz ve sınırlılık hissi yaratın:

Sınırlı üretim, zaman kısıtlaması ya da kutu içeriğini gizleme gibi yöntemler, ürünü daha değerli ve ulaşılması gereken bir 'şey'e dönüştürür.

3. Sosyal medyaya uygun içerik üretin:

Ürünün görsel, sesli veya etkileşimli şekilde paylaşılabilir olması; ASMR, kutu açılışı ya da kombin gibi içerik türlerine uygunluk, yayılmayı kolaylaştırır.

4. Ünlü veya mikro-influencer etkisini kullanın:

Ürünün hedef kitleyle uyumlu figürler tarafından paylaşılması, hızla görünürlük sağlar.

5. Satın almayı tekrar ettirecek bir model kurun:

Farklı versiyonlar, koleksiyon sistemi ya da nadir ürünlerin rastgele sunulması gibi stratejiler, kullanıcının ürüne sadakatini artırır.

6. Ürün ile kimlik arasında bağ kurun:

Kullanıcının kendini ürün aracılığıyla ifade etmesine olanak tanımak (örneğin çantaya takmak, özelleştirmek, sosyal medyada göstermek), ürünü sıradan bir tüketim nesnesinden statü göstergesine dönüştürebilir.

Yeni bir ürünün global ölçekte tanınır olması için yalnızca kaliteli üretim yeterli olmuyor. Duygu, merak, erişim kısıtı ve dijital içerik üretilebilirlik gibi faktörlerin de başarıda önemli bir rol oynadığı görülüyor.

Ünlü Olma Stratejilerinin Kapsamlı Kıyaslaması 🔥 Ünlü Olma Stratejilerinin Kapsamlı Kıyaslaması Stratejik Alan Labubu (Pop Mart) Dubai Çikolatası Başlangıç Konsepti Sanat odaklı karakter figürü (Kasing Lung'un “The Monsters” evreninden) Doğulu tat dokularını modernleştiren el yapımı çikolata Ürünleşme Yöntemi Kör kutu konseptiyle seri figürler Lüks görünümlü ambalaj + çıtır/ASMR deneyimi Hedef Duygu Sürpriz, koleksiyon tutkusunu tetikleyen merak Şımartılma, gizemli hediye alma, paylaşma arzusu Sosyal Medya Stratejisi TikTok ve Xiaohongshu’da “kutu açma” videoları + nadir figürlerin pazarı TikTok’ta “çıtır çıtır yeme” videoları + estetik ambalaj açılımı Viral Yayılma Mekanizması Nadirlik + koleksiyoner toplulukları + ünlülerin sahiplenmesi ASMR + gizli mesaj + “Dubai’den geldi” hissiyle paylaşım Ünlülerle Yayılım Organik: ünlüler figürlerini seçip paylaştı (Blackpink Lisa, Rihanna) İçerik üreticilerine gönderim + kullanıcı tabanlı yayılım Trend Zamanlaması Koleksiyon figürleri yükselirken pazara girdi ASMR ve TikTok lezzet trendiyle örtüştü Pazarlama Bütçesi Pop Mart’ın lansmanları ve fiziksel mağazalarıyla desteklenmiş Düşük bütçeyle içerik odaklı büyüme Statü Sinyali Nadir figür = koleksiyon değeri = prestij “Dubai’den geldi” algısı = sosyal statü Sürdürülebilirlik Potansiyeli Yeni sezonlar ve figürlerle sürdürülebilir sistem Trend geçince etkisini kaybetme riski taşıyor