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Labubu'nun üreticisi para basacak: Beklenti yüzde 350 kar

Dünyayı kasıp kavuran Labubu bebeklerinin üreticisi Çinli Pop Mart, 2025 yılının ilk yarısında gelir ve karında keskin bir artış beklediğini açıkladı.

16 Temmuz 2025 | 17:06
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2025 | 18:26
Labubu'nun üreticisi para basacak: Beklenti yüzde 350 kar

Şirket, Hong Kong Borsası’na yaptığı açıklamada, 2025’in ilk altı ayında gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre en az yüzde 200, net karının ise en az yüzde 350 oranında artacağını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre Pop Mart, 2025 yılının ilk çeyreğinde gelirini yüzde 170 oranında artırmıştı. Aynı dönemde yurtdışı satışlar yüzde 480, yurt içi satışlar ise yaklaşık yüzde 100 büyüme kaydetti. 

Şirket ayrıca, yurt dışındaki premium konumlandırmasının brüt kar marjını iyileştirdiğini, ölçek ekonomisinin yanı sıra maliyet optimizasyonları ve gider kontrolleri sayesinde de kârlılığın arttığını vurguladı.

Labubu bebeklerinin üreticisi olan Pop Mart'ın hisseleri, 2024 yılında yüzde 370 artış göstermişti. 2025 başından bu yana ise yaklaşık yüzde 189 değer kazanmış durumda. 

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