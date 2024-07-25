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Lüks devine Çin darbesi... Bir günde 17 milyar euro eridi

Alıcıların pahalı Louis Vuitton el çantaları ve Christian Dior harcamalarını kısmasıyla LVMH'nin satış büyümesi yılın ikinci çeyreğinde yavaşladı.

25 Temmuz 2024 | 10:10
Lüks devine Çin darbesi... Bir günde 17 milyar euro eridi

Lüks grubun en büyük bölümü olan moda ve deri ürünleri birimindeki organik gelir yüzde 1 artarak analistlerin beklediği artışın yaklaşık yarısını oluşturdu. Celine, Fendi ve Loewe gibi markaları barındıran birimin önceki yılın aynı döneminde büyümesi yüzde 21 olarak kaydedilmişti. 

Sonuçların ardından Paris'te ilk işlemlerde şirketin hisselerinde yüzde 5'e varan düşüş yaşandı. Düşüşle şirketin piyasa değerinden 17 milyar euro silinmiş oldu. 

Sonuçlarda özellikle Çin'deki olumsuz performansın etkisi hissedildi. Çin'in de içinde bulunduğu bölgedeki satışlar bu çeyrekte yüzde 14 düştü. 

Yurt içindeki düşüş, Çinli turistleri yurt dışında, özellikle de zayıf yenin satışları yüzde 57 oranında artırmasına yardımcı olduğu Japonya'da yaptığı güçlü harcamalarla kısmen dengelendi.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bernard Arnault tarafından yönetilen LVMH, moda, mücevher, otel ve alkollü içkileri kapsayan yaklaşık 75 lüks markayı barındırıyor.

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Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
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