CNBC’nin "Changemakers and Power Players" podcast programında Julia Boorstin’in konuğu olan girişimci Emma Grede, Doğu Londra’nın işçi sınıfı mahallelerinden küresel perakende devliğine uzanan yolculuğunu ve yeni kitabı "Kendinizden Başlayın" ışığında girişimcilik felsefesini anlattı.

Grede, podcastte Doğu Londra'da büyümenin girişimci ruhunu ve parayla olan ilişkisini nasıl şekillendirdiğini ve erken başarısızlığın neden en büyük avantajlarından biri haline geldiğini anlattı. Kim Kardashian ile ortaklık kurarak SKIMS'i 5 milyar dolarlık bir marka haline getirdi ve şimdi perakende sektörünü yeniden şekillendiriyor. SKIMS ve Good American gibi perakende markalarını kurmasına nasıl yardımcı olduğunu ve en iyi kurucuların trendlerin peşinden koşmadığını, müşterinin önünde kaldığını neden düşündüğünü paylaştı.

Toplumsal Şartlanmaları Kırmak: "İyi Kız" Olmayı Bırakın



Grede’ye göre kadınların iş hayatında karşılaştığı en büyük engel, çocukluktan itibaren başlayan toplumsal şartlanmalar. Toplumun kadınlara "nazik, sessiz ve başkalarını memnun etmeye odaklı" olma rolünü dayattığını belirten Grede, bu durumun kariyer basamaklarında yıkıcı etkileri olduğunu savunuyor.

"Eğer hata yapmaktan veya farklı olmaktan korkarsanız, yeni bir şey başlatmanız imkansızdır. İnsanları memnun etmeye odaklıysanız, gerçek fikirlerinizi söyleyemezsiniz. İçinizdeki para kazanma hırsını dile getirmezseniz, kimse size hak ettiğiniz ödemeyi yapmaz."

Hırs Rahatsız Edicidir, Bu Rahatsızlığa Alışın



Başarının sadece iyi bir fikirle gelmediğini vurgulayan Grede, hırsın "konfor alanının dışında" olduğunu hatırlatıyor. Doğu Londra’da kısıtlı imkanlarla büyürken edindiği en büyük dersin, belirsizliğe ve rahatsız edici durumlara tahammül etmek olduğunu söylüyor. Grede için hırs, tek başına yeterli değil; vizyon, plan ve disiplinli bir çalışma ile birleşmek zorunda. Ünlü girişimci bu durumu şu etkileyici cümleyle özetliyor: "Hırs, sizi çalışırken bulmalı."

Kardashian Ortaklığı: Şöhret Değil, Operasyonel Güç



SKIMS’in 5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşması ve Good American’ın kapsayıcı moda anlayışıyla sektörü sarsması, Grede’ye göre sadece Kardashian ailesinin şöhretiyle açıklanamaz. Grede, bu ortaklıklarda her iki tarafın da masaya "benzersiz bir değer" koyduğunu ifade ediyor:

Kardashianlar: Kültürel etki, devasa bir kitle ve marka özgüveni.

Emma Grede: Yılların getirdiği operasyonel deneyim, iş yönetimi ve sektörel strateji.

Başarısızlık Bir "Son" Değil, Bir "Ders" Olmalı



Grede, kariyerindeki en büyük sıçramayı geçmişteki ağır bir başarısızlığına borçlu olduğunu itiraf ediyor. Geçmişte kurduğu global ajansı Los Angeles’a taşımaya çalışırken yaşadığı başarısızlığı bir yıkım olarak değil, bir öğrenme süreci olarak kabul etmiş. Kadınların başarısızlığı erkeklere göre daha kişisel ve kalıcı bir yara olarak gördüğünü belirten Grede, bu algının değişmesi gerektiğini savunuyor:

"Bir erkek iş batırdığında 'Bu bir felaketti, sıradakine geçelim' der. Kadınlar ise bu başarısızlığı sonsuza dek bir leke gibi taşımaları gerektiğini düşünür. Hayır, yeter artık! Olaylar olur, ders çıkarılır ve yola devam edilir."

Kariyerde "Görünürlük" Devri: Uzaktan Çalışma ve Ofis Dinamiği



Geleceğin iş dünyasına dair de çarpıcı açıklamalarda bulunan Grede, uzaktan çalışmanın popülerliğine rağmen ofiste fiziksel olarak bulunmanın kariyer gelişimi için vazgeçilmez olduğunu savunuyor. Görünürlüğün ve yöneticilerle olan yakınlığın, terfi ve maaş artışlarında gizli bir faktör olduğunu belirten Grede, "Zoom görüşmelerinden nefret ederim; ekibim bilir ki video görüşmesine katılmam için gerçekten acil bir durum olması gerekir," diyerek ofis içi etkileşimin önemine dikkat çekiyor.

Emma Grede’nin hikayesi, modern perakende dünyasında sadece trendleri takip etmenin değil, müşterinin bir adım önünde kalmanın ve her şeyden önce kendi sesini duyurma cesaretine sahip olmanın milyar dolarlık bir değer yaratabileceğini kanıtlıyor.